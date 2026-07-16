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Усиление на перспективу: "Полесье" подписало юного таланта

19:10 16.07.2026 Чт
1 мин
Бронзовый призер УПЛ подписал 18-летнего игрока молодежной сборной Ганы
aimg Малюгин Никита
Новичок сначала будет выступать за молодежную команду "волков" (Фото: ab_wins67, Instagram)

Житомирское "Полесье" официально объявило о подписании опорного полузащитника "Дансоман Вайз XI" Аборги Винса. Ганский футболист подписал долгосрочный контракт с украинским клубом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФК "Полесье".

Руководство житомирского клуба рассчитывает на африканского легионера в долгосрочной перспективе. 18-летний хавбек заключил соглашение по схеме "3+1".

На первых порах Винс будет выступать за молодежную команду "Полесье" U-21. Полузащитник находится в расположении сборной Ганы U-20, в составе которой примет участие в квалификационных матчах Кубка африканских наций.

Жаркое лето для "Стаи"

Новичок присоединяется к клубу в исторический для него момент. По итогам прошлого сезона-2025/26 "Полесье" завоевало бронзовые медали украинской Премьер-лиги и готовится к дебюту на евроарене.

Подопечных Руслана Ротаня ждет сверхсложный календарь. Уже 23 и 30 июля команду ждут матчи квалификации Лиги конференций против датского "Копенгагена".

А уже 2 августа "волки" стартуют в новом сезоне УПЛ домашним поединком против одесского "Черноморца".

Ранее мы сообщали, что "Полесье" также готовит трансфер звездного опорника, обойдя "Динамо" и "Шахтер".

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