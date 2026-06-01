Первый триумф после рождения дочери: прыгунья Геращенко с рекордом победила в Европе (видео)

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, которая в июне прошлого года стала мамой, выиграла первые международные соревнования после возвращения в большой спорт.
Для Ирины это был второй старт летнего сезона-2026 после успеха на Бриллиантовой лиге в китайском Сямэне, где она взяла "серебро" (1,97 м) на двойном подиуме с Юлией Левченко.
В Польше борьба выдалась напряженной:
Результаты соревнований:
Этот триумф стал первым международным успехом Геращенко с сентября 2024 года, когда она выиграла Гран-при Ломбардии. Напомним, в июне прошлого года спортсменка впервые стала мамой и вернулась в сектор лишь в начале 2026-го, успев с тех пор выиграть командный чемпионат Украины, взять "бронзу" Золотого тура в Белграде и "серебро" в Китае.
Первое место Ирины Геращенко в Польше поддержали и в мужском секторе. Украинский легкоатлет Дмитрий Никитин также выиграл этап Континентального тура в Белостоке, продемонстрировав лучший результат дня - 2,23 метра.
