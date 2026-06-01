Первый триумф после рождения дочери: прыгунья Геращенко с рекордом победила в Европе (видео)

09:51 01.06.2026 Пн
2 мин
Киевлянка стала лучшей на этапе Континентального тура в польском Белостоке
aimg Андрей Костенко
Ирина Геращенко (фото: Getty Images)

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, которая в июне прошлого года стала мамой, выиграла первые международные соревнования после возвращения в большой спорт.

"Золото" с рекордом

Для Ирины это был второй старт летнего сезона-2026 после успеха на Бриллиантовой лиге в китайском Сямэне, где она взяла "серебро" (1,97 м) на двойном подиуме с Юлией Левченко.

В Польше борьба выдалась напряженной:

  • Четыре первые высоты украинка взяла без ошибок. После планки 1,87 метра в секторе осталось четыре атлетки, причем без осечек шли только Геращенко и финка Элла Джуннила.
  • На высоте 1,90 метра Ирина заставила болельщиков понервничать, покорив ее лишь с третьей попытки. Этот рубеж преодолели только украинка и финка.
  • Судьбу первого места решила высота 1,93 метра - ее с последней попытки взяла только Геращенко.
  • Уже в статусе победительницы Ирина с первого же прыжка покорила 1,96 метра, что стало новым рекордом турнира в Белостоке. После этого украинка штурмовала новый личный рекорд - 2,01 метра (действующий составляет 2,00 м), однако эта высота пока не покорилась.

Результаты соревнований:

  1. Ирина Геращенко (Украина) - 1,96 м
  2. Элла Джуннила (Финляндия) - 1,90 м
  3. Кристина Овчинникова (Казахстан) - 1,87 м
  4. Солен Жикель (Франция) - 1,87 м

Этот триумф стал первым международным успехом Геращенко с сентября 2024 года, когда она выиграла Гран-при Ломбардии. Напомним, в июне прошлого года спортсменка впервые стала мамой и вернулась в сектор лишь в начале 2026-го, успев с тех пор выиграть командный чемпионат Украины, взять "бронзу" Золотого тура в Белграде и "серебро" в Китае.

Украинский победный дубль

Первое место Ирины Геращенко в Польше поддержали и в мужском секторе. Украинский легкоатлет Дмитрий Никитин также выиграл этап Континентального тура в Белостоке, продемонстрировав лучший результат дня - 2,23 метра.

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

