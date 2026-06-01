Перший тріумф після народження доньки: стрибунка Геращенко з рекордом перемогла в Європі (відео)

09:51 01.06.2026 Пн
2 хв
Киянка стала найкращою на етапі Континентального туру в польському Білостоку
aimg Андрій Костенко
Ірина Геращенко (фото: Getty Images)

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року стала мамою, виграла перші міжнародні змагання після повернення у великий спорт.

"Золото" з рекордом

Для Ірини це був другий старт літнього сезону-2026 після успіху на Діамантовій лізі в китайському Сямені, де вона взяла "срібло" (1,97 м) на подвійному подіумі з Юлією Левченко.

У Польщі боротьба видалася напруженою:

  • Чотири перші висоти українка взяла без помилок. Після планки 1,87 метра у секторі залишилося чотири атлетки, причому без осічок йшли лише Геращенко та фінка Елла Джунніла.
  • На висоті 1,90 метра Ірина змусила вболівальників понервувати, підкоривши її лише з третьої спроби. Цей рубіж подолали тільки українка та фінка.
  • Долю першого місця вирішила висота 1,93 метра – її з останньої спроби взяла лише Геращенко.
  • Уже в статусі переможниці Ірина з першого ж стрибка підкорила 1,96 метра, що стало новим рекордом турніру в Білостоку. Після цього українка штурмувала новий особистий рекорд – 2,01 метра (чинний становить 2,00 м), проте ця висота поки не підкорилася.

Результати змагань:

  1. Ірина Геращенко (Україна) – 1,96 м
  2. Елла Джунніла (Фінляндія) – 1,90 м
  3. Крістіна Овчіннікова (Казахстан) – 1,87 м
  4. Солен Жікель (Франція) – 1,87 м

Цей тріумф став першим міжнародним успіхом Геращенко з вересня 2024 року, коли вона виграла Гран-прі Ломбардії. Нагадаємо, у червні минулого року спортсменка вперше стала мамою і повернулася в сектор лише на початку 2026-го, встигнувши відтоді виграти командний чемпіонат України, взяти "бронзу" Золотого туру в Белграді та "срібло" в Китаї.

Український переможний дубль

Перше місце Ірини Геращенко у Польщі підтримали і в чоловічому секторі. Український легкоатлет Дмитро Нікітін також виграв етап Континентального туру в Білостоку, продемонструвавши найкращий результат дня – 2,23 метра.

Раніше ми розповіли, як Магучіх здолала Левченко та Геращенко в зірковому протистоянні на ЧУ.

