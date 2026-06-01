Перший тріумф після народження доньки: стрибунка Геращенко з рекордом перемогла в Європі (відео)

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року стала мамою, виграла перші міжнародні змагання після повернення у великий спорт.
Для Ірини це був другий старт літнього сезону-2026 після успіху на Діамантовій лізі в китайському Сямені, де вона взяла "срібло" (1,97 м) на подвійному подіумі з Юлією Левченко.
У Польщі боротьба видалася напруженою:
Результати змагань:
Цей тріумф став першим міжнародним успіхом Геращенко з вересня 2024 року, коли вона виграла Гран-прі Ломбардії. Нагадаємо, у червні минулого року спортсменка вперше стала мамою і повернулася в сектор лише на початку 2026-го, встигнувши відтоді виграти командний чемпіонат України, взяти "бронзу" Золотого туру в Белграді та "срібло" в Китаї.
Перше місце Ірини Геращенко у Польщі підтримали і в чоловічому секторі. Український легкоатлет Дмитро Нікітін також виграв етап Континентального туру в Білостоку, продемонструвавши найкращий результат дня – 2,23 метра.
