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Первый бой за два года: обидчик Джошуа возглавит большое боксерское шоу в США

15:42 15.07.2026 Ср
2 мин
Экс-чемпион мира снова выйдет на ринг после длительной паузы и попытается спасти карьеру
aimg Малюгин Никита
Энди Руис последний раз боксировал еще в 2024 году (Фото: andy_destroyer13, Instagram)

Бывший объединенный чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис возвращается. Он проведет свой следующий поединок против перспективного поляка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное объявление промоутерской компании Matchroom Boxing в Instagram.

Соперником Руиса стал перспективный поляк Дамиан Кныба. Поединок станет главным событием большого боксерского шоу от авторитетной промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна.

Сам поединок должен пройти 4 сентября в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Первый выход после длительного простоя

Для 36-летнего Энди Руиса (35-2-1, 22 KO) это противостояние станет первым появлением в квадрате ринга после длительной паузы. В последний раз экс-чемпион боксировал еще в августе 2024-го года.

Тогда напряженный поединок против американца Джарелла Миллера длился 12 раундов и закончился ничьей. А перед тем Руис выходил в ринг в сентябре 2022-го года.

Теперь мексиканец настроен одержать убедительную победу, чтобы снова претендовать на чемпионские пояса. Его оппонент, 28-летний Дамиан Кныба (17-1, 11 КО), является непростым соперником, имеющим в своем пассиве лишь одно поражение на профи-ринге.

Исторический триумф над Джошуа

Самой главной победой Энди Руиса пока остается апсет в поединке против Энтони Джошуа. В июне 2019-го года вышедший на замену на коротком извещении Руис нокаутировал британца в седьмом раунде и отобрал у него пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Хотя в декабре того же года британский чемпион вернул свои титулы в реванше после решения судей, статус "убийцы гигантов" закрепился за Руисом.

Ранее мы сообщали, что непобедимый Шакур Ствиенсон подписал контракт с Даной Уайтом и взорвал боксерский мир. А украинский талант Александр Хижняк узнал своего соперника во втором поединке в профи.

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