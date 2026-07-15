Первый бой за два года: обидчик Джошуа возглавит большое боксерское шоу в США

Соперником Руиса стал перспективный поляк Дамиан Кныба. Поединок станет главным событием большого боксерского шоу от авторитетной промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна.

Сам поединок должен пройти 4 сентября в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Первый выход после длительного простоя

Для 36-летнего Энди Руиса (35-2-1, 22 KO) это противостояние станет первым появлением в квадрате ринга после длительной паузы. В последний раз экс-чемпион боксировал еще в августе 2024-го года.

Тогда напряженный поединок против американца Джарелла Миллера длился 12 раундов и закончился ничьей. А перед тем Руис выходил в ринг в сентябре 2022-го года.

Теперь мексиканец настроен одержать убедительную победу, чтобы снова претендовать на чемпионские пояса. Его оппонент, 28-летний Дамиан Кныба (17-1, 11 КО), является непростым соперником, имеющим в своем пассиве лишь одно поражение на профи-ринге.

Исторический триумф над Джошуа

Самой главной победой Энди Руиса пока остается апсет в поединке против Энтони Джошуа. В июне 2019-го года вышедший на замену на коротком извещении Руис нокаутировал британца в седьмом раунде и отобрал у него пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Хотя в декабре того же года британский чемпион вернул свои титулы в реванше после решения судей, статус "убийцы гигантов" закрепился за Руисом.