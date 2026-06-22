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Первая потеря Украины на Уимблдоне-2026: лидер национального рейтинга зачехляет ракетку

17:55 22.06.2026 Пн
2 мин
Виталий Сачко выбыл из турнира после первого же матча
aimg Андрей Костенко
Первая потеря Украины на Уимблдоне-2026: лидер национального рейтинга зачехляет ракетку Виталий Сачко (фото: instagram.com/vitaliy.sachko)
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Первая ракетка Украины Виталий Сачко завершил выступления на Уимблдоне-2026, уступив уже в первом раунде квалификации. Таким образом, украинские теннисисты не будут представлены в мужском одиночном турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

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Уимблдон-2026. Квалификация, 1-й раунд

Виталий Сачко (Украина) - Синтаро Мочизуки (Япония) - 3:6, 6:7

Как прошел матч

В четвертьфинале квалификации Сачко (199-е место в мировом рейтинге) противостоял 21-му сеяному отборочного турнира Синтаро Мочизуки из Японии, занимающему 150-е место в мировом рейтинге. Матч длился 1 час 47 минут и завершился поражением украинского теннисиста в двух сетах.

В первом сете японец полностью владел инициативой, позволив Виталию взять лишь три гейма. Второй сет также начался с преимуществом Мочизуки, который повел в счете 4:2. Однако украинец проявил характер, сумел отыграться и перевел партию в тай-брейк. В решающий момент напряженного противостояния японский теннисист все же дожал Виталия.

Затянувшаяся серия без основной сетки

Для Сачко это была уже четвертая попытка пройти отборочную сетку травяного турнира Grand Slam в Великобритании. Пока ему ни разу не удавалось выйти в основную сетку на турнирах Большого шлема.

Затянувшаяся серия отсутствия представителей Украины в основной сетке мужского Уимблдона продолжается еще с 2018 года, когда на кортах Лондона выступал Сергей Стаховский.

Ранее стало известно, что легендарные сестры Уильямс выступят на Уимблдоне-2026.

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