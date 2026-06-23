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Первая победа Украины на Уимблдоне-2026: юная Подрез шокировала соперницу в дебютном матче

20:49 23.06.2026 Вт
2 мин
Вероника одержала свою первую победу на уровне Grand Slam
aimg Андрей Костенко
Первая победа Украины на Уимблдоне-2026: юная Подрез шокировала соперницу в дебютном матче Вероника Подрез (фото: instagram.com/vero_tennis)
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Украинская теннисистка Вероника Подрез успешно начала свое выступление в квалификационном раунде Уимблдона-2026. В стартовом поединке одиночного разряда она уверенно обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

Уимблдон-2026. Квалификация. Четвертьфинал

Аранча Рус (Нидерланды) – Вероника Подрез (Украина) – 4:6, 4:6

Дебютный триумф на Grand Slam

Для 19-летней Подрез (№144 WTA) этот поединок стал абсолютным дебютом на травяных кортах Уимблдона. Несмотря на отсутствие опыта на таком уровне, украинка продемонстрировала агрессивный теннис. В первом сете Вероника при счете 4:3 сумела реализовать брейк, после чего довела партию до победы – 6:4.

Во втором – теннисистки сначала обменялись проигранными подачами, однако при счете 3:3 Подрез снова "сломала" игру соперницы. В следующем гейме украинка отыграла два важных брейкпойнта, а в завершающем гейме на собственной подаче не отдала Рус (№178 WTA) ни одного розыгрыша, закрыв поединок с аналогичным счетом – 6:4.

Эта победа стала первой для Вероники на траве и в целом на уровне мейджоров. Дебют был в мае, когда Подрез выбыла в первом круге отбора Ролан Гаррос.

Что ждет украинку дальше

Подрез осталась единственной представительницей Украины в квалификации Уимблдона. Накануне лидер мужского национального рейтинга Виталий Сачко прекратил выступления в первом же раунде отбора.

В полуфинале квалификации Подрез ожидает сверхсложное испытание – поединок против первой сеяной отбора Марии Тимофеевой из Узбекистана (№92 WTA).

Напомним, что сразу семь украинских теннисисток попали в основную сетку Уимблдона-2026 по рейтингу: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Дария Снигур, а также лидер украинского тенниса Элина Свитолина.

Ранее стало известно, что легендарные сестры Уильямс сыграют на Уимблдоне-2026.

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