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Перша перемога України на Вімблдоні-2026: юна Подрез шокувала суперницю у дебютному матчі

20:49 23.06.2026 Вт
2 хв
Вероніка здобула свою першу перемогу на рівні Grand Slam
aimg Андрій Костенко
Перша перемога України на Вімблдоні-2026: юна Подрез шокувала суперницю у дебютному матчі Вероніка Подрез (фото: instagram.com/vero_tennis)
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Українська тенісистка Вероніка Подрез успішно розпочала свій виступ у кваліфікаційному раунді Вімблдону-2026. У стартовому поєдинку одиночного розряду вона впевнено переграла представницю Нідерландів Аранчу Рус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

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Вімблдон-2026. Кваліфікація. Чвертьфінал

Аранча Рус (Нідерланди) – Вероніка Подрез (Україна) – 4:6, 4:6

Дебютний тріумф на Grand Slam

Для 19-річної Подрез (№144 WTA) цей поєдинок став абсолютним дебютом на трав'яних кортах Вімблдону. Попри відсутність досвіду на такому рівні, українка продемонструвала агресивний теніс. У першому сеті Вероніка за рахунку 4:3 зуміла реалізувати брейк, після чого довела партію до перемоги – 6:4.

У другому – тенісистки спочатку обмінялися програними подачами, проте за рахунку 3:3 Подрез знову "зламала" гру суперниці. У наступному геймі українка відіграла два важливі брейкпойнти, а в завершальному геймі на власній подачі не віддала Рус (№178 WTA) жодного розіграшу, закривши поєдинок з аналогічним рахунком – 6:4.

Ця перемога стала першою для Вероніки на траві та загалом на рівні мейджорів. Дебют був у травні, коли Подрез вибула у першому колі відбору Ролан Гаррос.

Що чекає на українку далі

Подрез залишилася єдиною представницею України у кваліфікації Вімблдону. Напередодні лідер чоловічого національного рейтингу Віталій Сачко припинив свої виступи у першому ж раунді відбору.

У півфіналі кваліфікації на Подрез очікує надскладне випробування – поєдинок проти першої сіяної відбору Марії Тимофєєвої з Узбекистану (№92 WTA).

Нагадаємо, що одразу сім українських тенісисток потрапили до основної сітки Вімблдону-2026 напряму за рейтингом: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дарія Снігур, а також лідерка українського тенісу Еліна Світоліна.

Раніше стало відомо, що легендарні сестри Вільямс зіграють на Вімблдоні-2026.

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