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Кто заменит Христича в сборной Украины: 5 кандидатов на пост тренера (эксклюзив)

15:00 06.07.2026 Пн
3 мин
У ФХУ уже есть шорт-лист потенциальных наставников главной команды страны
aimg Даниил Вереитин
Вадим Шахрайчук может вернуться в сборную Украины (фото: Федерация хоккея Украины)

Сборная Украины по хоккею рассматривает нескольких кандидатов на должность главного тренера после отставки Дмитрия Христича и Олега Шафаренко.

Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников, приближенных к руководству ФХУ.

Шорт-лист ФХУ: есть иностранные кандидаты

По нашей информации, одним из кандидатов является экснаставник сборной Украины Вадим Шахрайчук . Он работал с национальной командой в период с 2021 по 2023 год. Вероятность его возвращения в национальную сборную оценивается как небольшая, но категорически этот вариант не исключается.

Еще одним вариантом считается Александр Бобкин, возглавляющий сборную Украины U-18. В пользу этого специалиста говорит его работа с юношеской командой, но сомнения в назначении в национальную сборную связаны с работой Бобкина на клубном уровне, поскольку он работает в Словакии, где возглавляет молодежную команду местного клуба "Трнава".

Также в ФХУ среди кандидатов рассматривают латвийского специалиста, имеющего опыт работы с национальной сборной. Его имя пока не разглашается.

Специалист из "Вегаса"

Одним из кандидатов на этот пост также является Александр Годынюк, работающий скаутом клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс". В этом варианте существуют трудности в сочетании двух должностей, но в ФХУ считают, что этот вопрос можно урегулировать.

Александр Годынюк (фото: личный архив Александра Годынюка)

Не исключается также и приглашение одного из тренеров, работающих за границей, однако вероятность такого сценария тоже оценивается как невысокая.

Отставка Христича и Шафаренко

Об уходе тренерского тандема Дмитрий Христич – Олег Шафаренко официально было объявлен сегодня. Накануне стало известно, что стороны вели переговоры о новом трудовом соглашении, но не смогли добиться компромисса.

Причиной срыва переговоров стали разные взгляды на финансовую составляющую, ведь после выполнения задачи выхода в элитный дивизион чемпионата мира специалисты рассчитывали на улучшение условий. Впрочем, как сообщает "Суспильне Спорт", договориться об этом не удалось.

Чем запомнилась эпоха Христича в сборной

Дмитрий Христич возглавил национальную команду в 2023 году. Главным результатом работы его штаба стало возвращение Украины во второй по силе Дивизион IA.

На чемпионате мира-2024 в Дивизионе IB "сине-желтые" выиграли все 5 матчей с общей разницей шайб 31:2, в том числе обыграв в решающей игре Литву (4:1). Это позволило сборной впервые за 7 лет повыситься в классе.

На ЧМ-2025 в Дивизионе ІА команда под руководством Христича сохранила прописку, заняв 4 место.

Также в феврале 2024 года сборная Украины прошла третий раунд квалификации на Олимпиаду-2026, где заняла первое место в группе, обыграв Южную Корею, Польшу и Эстонию.

Ранее мы сообщали о том, что голкипер сборной Украины Эдуард Захарченко был мобилизован в ряды ВСУ.

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