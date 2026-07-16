Олейникова разбила "нейтральную" соперницу в двух сетах

Поединок второго раунда прошел под полным диктатом украинской теннисистки. Олейникова продемонстрировала мощную игру и, реализовав семь брейк-пойнтов, практически не оставила сопернице шансов на спасение.

Встреча завершилась быстрым разгромом в двух сетах - 6:1, 6:2 в пользу украинки.

Исторический прорыв

Благодаря этому триумфу Александра во второй раз в своей профессиональной карьере сумела выйти в четвертьфинал соревнований на уровне WTA-тура. Дебютный успех произошел в феврале этого года.

Тогда на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке Олийникова смогла сенсационно дойти до стадии полуфинала.

Следующая оппонентка

В матче за выход в очередной полуфинал Александру Олейникову ждет серьезный экзамен.

Ее следующей соперницей станет представительница Франции Клара Бюрель. Француженко выступает на турнире в Яссах впервые после годовой паузы. Причиной паузы стал разрыв крестообразной связки во время матча за сборную в апреле 2025-го года.