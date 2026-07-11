ua en ru
Сб, 11 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Олег Дорощук в нервном финале вырвал золото Бриллиантовой лиги в Монако

13:59 11.07.2026 Сб
3 мин
Шесть топ-атлетов мира выбыли один за другим. Как украинец остался один на один с главным конкурентом?
aimg Екатерина Урсатий
Олег Дорощук в нервном финале вырвал золото Бриллиантовой лиги в Монако Олег Дорощук (фото: uaf.org.ua)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинский легкоатлет Олег Дорощук торжествовал на престижном этапе Бриллиантовой лиги в Монако. В секторе для прыжков в высоту наш спортсмен опередил именитых конкурентов из топ-10 мирового рейтинга и во второй раз в карьере завоевал золото этого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Битва лидеров: кто соперничал в Монако

Олег Дорощук ехал на эти соревнования в статусе одного из явных фаворитов. За его плечами уже была бронзовая награда на этапе в Дохе, а позже на мемориале Лонского в Бердичеве украинец вообще установил лучший результат сезона в мире, покорив планку на отметке 2.33 м.

В Монако компания подобралась максимально серьезная – шесть атлетов из первой десятки мирового чарта вышли в сектор. Среди главных соперников украинца были Маттео Сиоли и легендарный Мутаз Баршим.

Стартовую высоту в 2.12 м Дорощук вместе с двумя другими лидерами решил пропустить. Первым турнир покинул немец Тобиас Потье, который сгорел на 2.20 м. Вслед за ним на высоте 2.23 м выбыли Ян Штефела и Эрик Портильо.

Нервы на грани: как Дорощук спасал матч

До отметки 2.26 м украинец двигался безупречно, закрывая все планки с первого наскока. Зато титулованный Мутаз Баршим не справился с нервами: после осечки он перенес планку повыше, но прыгать вообще не получился.

Настоящая драма для Олега началась на высоте 2.28 м. Наш атлет дважды ошибся и оказался в шаге от вылета. Дорощук спас ситуацию в последней, третьей попытке.

Читайте также: Украинка Оляновская установила новый мировой рекорд: его не могли побить 36 лет

Именно на этом этапе отсеялись другие конкуренты, а третье место занял индиец Анил Кушаре (в тексте источника также упоминается как Сарвеш Кушаре) с результатом 2.26 м. В секторе остались только двое - украинец и британец Кимани Джек.

Золотой скачок против Кимани Джека

На планке 2.30 м ситуация обострилась, ведь Кимани Джек взял высоту с первой попытки, а Олегу Дорощуку понадобилось два прыжка.

Все решилось на гроссмейстерских 2.32 м. Украинский прыгун взлетел над планкой с первой же попытки, продемонстрировав чемпионский характер. Британец ответить на этот выпад затруднился, заработав три незачетных попытки.

Историческая серия украинца

Для Олега Дорощука это вторая победа на этапах Бриллиантовой лиги в карьере. Свой дебютный золотой успех он праздновал в Брюсселе в 2025 году, когда для победы хватило более скромных 2.25 м.

Более того, Дорощук содержит уникальную серию стабильности, которая продолжается еще с 2024 года. Уже девять стартов подряд наш легкоатлет не покидает сектор без медалей, ни разу не финишировав ниже третьего места.

В его активе на этих престижных коммерческих стартах два золота, одно серебро, четыре бронзы, а также две серебряные награды в больших финалах сезона.

Ранее мы рассказали, как звездная украинская прыгунка получила нелепую травму и сорвала планы на сезон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Легкая атлетика
Новости
ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море
ВСУ поразили еще 21 российский танкер в Азовском море
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли