Оккупировали Ролан Гаррос: сколько "нейтральных" прорвалось в 1/4 и с кем сыграют украинки

23:18 01.06.2026 Пн
2 мин
Пока первая ракетка мира бьет рекорды на ночных кортах, главная сенсация из Польши готовится переписать историю тенниса
aimg Екатерина Урсатий
Оккупировали Ролан Гаррос: сколько "нейтральных" прорвалось в 1/4 и с кем сыграют украинки Элина Свитолина (фото: Getty Images)
На Ролан Гаррос-2026 сформированы все пары 1/4 финала в женском разряде. Главное внимание украинских болельщиков приковано к исторической дуэли между Элиной Свитолиной и Мартой Костюк, которая стартует уже сегодня.

Драма на супертай-брейке и вечерний триумф Сабаленки

Последние пропуски в 1/4 финала сопровождались бешеной интригой.

Анна Калинская лишь на супертай-брейке решающего сета дожала австрийку Анастасию Потапову - 6:4, 2:6, 6:7 (7).

Далее Калинскую ждет встреча с сенсационной полькой Майей Хвалинской (114-я в рейтинге WTA).

Скромная представительница Польши легко разбила хозяйку кортов Диан Парри (6:2, 6:3) и впервые в карьере вышла в четвертьфинал мэйджора.

В другой части сетки Диана Шнайдер неожиданно легко уничтожила в третьей партии американку Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0).

Следующей соперницей Шнайдер станет первая ракетка мира Арина Сабаленка.

Лидер рейтинга в первом за несколько лет женском вечернем матче на Ролан Гаррос на классе переиграла титулованную японку Наоми Осаку - 7:5, 6:3.

Историческое украинское дерби в Париже: расписание поединков

Все четвертьфинальные битвы запланированы на 2-3 июня. Однако для Украины главное событие развернется уже во вторник, 2 июня.

Вторым запуском на корт выйдут две лучшие теннисистки страны - Элина Свитолина и Марта Костюк.

Ориентировочный старт грандиозного украинского противостояния - не раньше 13:20 (или в 14:00) по киевскому времени.

Победительница этой суперигры в полуфинале Ролан Гаррос-2026 выйдет на триумфаторку пары Мирра Андреева - Сорана Кирстя.

Полный список четвертьфинальных пар:

  • Элина Свитолина (Украина) - Марта Костюк (Украина) (2 июня)
  • Мирра Андреева (нейтральный статус) - Сорана Кырстя (Румыния)
  • Анна Калинская (нейтральный статус) - Майя Хвалинская (Польша)
  • Диана Шнайдер (нейтральный статус) - Арина Сабаленка (нейтральный статус)

РФ подготовила массированный удар: Зеленский обратился к украинцам
