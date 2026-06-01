ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Окупували Ролан Гаррос: скільки "нейтральних" прорвалося в 1/4 та з ким зіграють українки

23:18 01.06.2026 Пн
2 хв
Поки перша ракетка світу б'є рекорди на нічних кортах, головна сенсація з Польщі готується переписати історію тенісу
aimg Катерина Урсатій
Окупували Ролан Гаррос: скільки "нейтральних" прорвалося в 1/4 та з ким зіграють українки Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

На Ролан Гаррос-2026 сформовано всі пари 1/4 фіналу в жіночому розряді. Головна увага українських уболівальників прикута до історичної дуелі між Еліною Світоліною та Мартою Костюк, яка стартує вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Читайте також: Українське дербі на Ролан Гаррос: як Світоліна і Костюк грали між собою раніше (відео)

Драма на супертай-брейку та вечірній тріумф Сабалєнки

Останні перепустки до 1/4 фіналу супроводжувалися шаленою інтригою.

Анна Калінская лише на супертай-брейку вирішального сету дотиснула австрійку Анастасію Потапову - 6:4, 2:6, 6:7 (7).

Далі на Калінскую чекає зустріч із сенсаційною полькою Маєю Хвалінською (114-та в рейтингу WTA).

Скромна представниця Польщі легко розбила господарку кортів Діан Паррі (6:2, 6:3) і вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу мейджора.

В іншій частині сітки Діана Шнайдер несподівано легко знищила в третій партії американку Медісон Кіз (6:3, 3:6, 6:0).

Наступною суперницею Шнайдер стане перша ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Лідерка рейтингу в першому за кілька років жіночому вечірньому матчі на Ролан Гаррос на класі переграла титуловану японку Наомі Осаку - 7:5, 6:3.

Історичне українське дербі в Парижі: розклад поєдинків

Усі чвертьфінальні битви заплановані на 2-3 червня. Проте для України головна подія розгорнеться вже у вівторок, 2 червня.

Другим запуском на корт вийдуть дві найкращі тенісистки країни - Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Орієнтовний старт грандіозного українського протистояння - не раніше 13:20 (або о 14:00) за київським часом.

Переможниця цієї суперигри у півфіналі Ролан Гаррос-2026 вийде на тріумфаторку пари Мірра Андрєєва - Сорана Кирстя.

Повний список чвертьфінальних пар:

  • Еліна Світоліна (Україна) - Марта Костюк (Україна) (2 червня)
  • Мірра Андрєєва (нейтральний статус) - Сорана Кирстя (Румунія)
  • Анна Калінская (нейтральний статус) - Мая Хвалінська (Польща)
  • Діана Шнайдер (нейтральний статус) - Аріна Сабалєнка (нейтральний статус)

Раніше Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс
Новини
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни