Окупували Ролан Гаррос: скільки "нейтральних" прорвалося в 1/4 та з ким зіграють українки

На Ролан Гаррос-2026 сформовано всі пари 1/4 фіналу в жіночому розряді. Головна увага українських уболівальників прикута до історичної дуелі між Еліною Світоліною та Мартою Костюк, яка стартує вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Драма на супертай-брейку та вечірній тріумф Сабалєнки

Останні перепустки до 1/4 фіналу супроводжувалися шаленою інтригою.

Анна Калінская лише на супертай-брейку вирішального сету дотиснула австрійку Анастасію Потапову - 6:4, 2:6, 6:7 (7).

Далі на Калінскую чекає зустріч із сенсаційною полькою Маєю Хвалінською (114-та в рейтингу WTA).

Скромна представниця Польщі легко розбила господарку кортів Діан Паррі (6:2, 6:3) і вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу мейджора.

В іншій частині сітки Діана Шнайдер несподівано легко знищила в третій партії американку Медісон Кіз (6:3, 3:6, 6:0).

Наступною суперницею Шнайдер стане перша ракетка світу Аріна Сабалєнка.

Лідерка рейтингу в першому за кілька років жіночому вечірньому матчі на Ролан Гаррос на класі переграла титуловану японку Наомі Осаку - 7:5, 6:3.

Історичне українське дербі в Парижі: розклад поєдинків

Усі чвертьфінальні битви заплановані на 2-3 червня. Проте для України головна подія розгорнеться вже у вівторок, 2 червня.

Другим запуском на корт вийдуть дві найкращі тенісистки країни - Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Орієнтовний старт грандіозного українського протистояння - не раніше 13:20 (або о 14:00) за київським часом.

Переможниця цієї суперигри у півфіналі Ролан Гаррос-2026 вийде на тріумфаторку пари Мірра Андрєєва - Сорана Кирстя.

Повний список чвертьфінальних пар: