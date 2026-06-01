Одесса празднует камбэк: "Черноморец" пережил драму в последнем туре и вернулся в УПЛ

"Черноморец" Романа Григорчука возвращается в элиту! Победа в заключительном туре Первой лиги позволила одесситам выиграть безумную заочную дуэль за прямую путевку в УПЛ лишь после года отсутствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Перед последним туром ситуация была максимально напряженной. Борьба за заветный прямой выход шла между "Черноморцем" и киевским "Левым берегом".
Одесситов устраивала исключительно победа над харьковским "Металлистом", ведь в параллельном матче столичные конкуренты уверенно переигрывали петровский "Ингулец" на выезде со счетом 3:1 (за "киевлян" забивали Шастал, Викентий и Назар Волошины, а у "казаков" отличился Тузенко).
В тяжелом и нервном поединке судьбу "моряков" определил один точный удар. На 62-й (63-й) минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота харьковчан за фол в штрафной площадке.
К отметке подошел арендованный у киевского "Динамо" форвард Владислав Герич и хладнокровно реализовал пенальти - 1:0.
Этот единственный мяч позволил "Черноморцу" набрать 65 очков и застолбить за собой вторую строчку в таблице.
Напомним, что первую путевку в элиту гораздо раньше гарантировала себе "Буковина".
Черновицкая команда под руководством амбициозного менеджмента досрочно, еще в 24-м туре, завоевала золотые медали Первой лиги.
Для черновчан это исторический успех, ведь клуб возвращается в высший дивизион впервые за последние 32 года.
Стоит отметить, что заключительный поединок сезона между запорожским "Металлургом" и "Буковиной" состоится во вторник, 2 июня, однако он уже не будет иметь никакого турнирного значения.
Для окончательного выхода в УПЛ оба клуба теперь должны пройти процедуру аттестации в УАФ.
Последний игровой день оказался богатым на эмоции и неожиданные итоги в других матчах Первой лиги:
Главными аутсайдерами сезона стали хмельницкое "Подолье" и запорожский "Металлург", которые заняли последние два места.
Однако в кулуарах ходят слухи о возможном снятии с чемпионата полтавской "Ворсклы".
Если это произойдет, "Подолье" получит спасительный шанс и сыграет в стыковых матчах с представителем Второй лиги.