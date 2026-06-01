Одесса празднует камбэк: "Черноморец" пережил драму в последнем туре и вернулся в УПЛ

17:06 01.06.2026 Пн
3 мин
Один точный удар арендованного игрока перечеркнул надежды конкурентов и вернул Одессе большой футбол
aimg Екатерина Урсатий
Одесса празднует камбэк: "Черноморец" пережил драму в последнем туре и вернулся в УПЛ "Черноморец" вернулся в УПЛ (фото: chornomorets.ua)
"Черноморец" Романа Григорчука возвращается в элиту! Победа в заключительном туре Первой лиги позволила одесситам выиграть безумную заочную дуэль за прямую путевку в УПЛ лишь после года отсутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Валидольный финал: гол воспитанника "Динамо" решил все

Перед последним туром ситуация была максимально напряженной. Борьба за заветный прямой выход шла между "Черноморцем" и киевским "Левым берегом".

Одесситов устраивала исключительно победа над харьковским "Металлистом", ведь в параллельном матче столичные конкуренты уверенно переигрывали петровский "Ингулец" на выезде со счетом 3:1 (за "киевлян" забивали Шастал, Викентий и Назар Волошины, а у "казаков" отличился Тузенко).

В тяжелом и нервном поединке судьбу "моряков" определил один точный удар. На 62-й (63-й) минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота харьковчан за фол в штрафной площадке.

К отметке подошел арендованный у киевского "Динамо" форвард Владислав Герич и хладнокровно реализовал пенальти - 1:0.

Этот единственный мяч позволил "Черноморцу" набрать 65 очков и застолбить за собой вторую строчку в таблице.

Триумф "Буковины" и итоговая таблица Первой лиги

Напомним, что первую путевку в элиту гораздо раньше гарантировала себе "Буковина".

Черновицкая команда под руководством амбициозного менеджмента досрочно, еще в 24-м туре, завоевала золотые медали Первой лиги.

Для черновчан это исторический успех, ведь клуб возвращается в высший дивизион впервые за последние 32 года.

Стоит отметить, что заключительный поединок сезона между запорожским "Металлургом" и "Буковиной" состоится во вторник, 2 июня, однако он уже не будет иметь никакого турнирного значения.

Для окончательного выхода в УПЛ оба клуба теперь должны пройти процедуру аттестации в УАФ.

Результаты 30-го тура и расклады в переходных матчах

Последний игровой день оказался богатым на эмоции и неожиданные итоги в других матчах Первой лиги:

  • ЮКСА - "Нива" (3:0): Тарасовские "крестоносцы" накануне подписали бразильского нападающего Руана, но тот из-за повреждения игру пропустил. Однако партнеры справились и без него - голы Ждановича, Эмере и Ситникова гарантировали команде сохранение прописки.
  • "Феникс-Мариуполь" - "Виктория": Мариупольцы одержали убедительную победу на фоне громкого скандала в стане соперника, которого прямо перед игрой покинул главный тренер Анатолий Бессмертный.
  • "Агробизнес" - "Чернигов" (1:0): Минимальная победа волочиской команды отправила "Чернигов" (финалиста Кубка Украины) в тяжелые переходные матчи за выживание.
  • "Пробий" - "Прикарпатье-Благо" (0:3): Франковцы на выезде разнесли соперника благодаря точным ударам Цюцюры, Трофимюка и Француза.

Главными аутсайдерами сезона стали хмельницкое "Подолье" и запорожский "Металлург", которые заняли последние два места.

Однако в кулуарах ходят слухи о возможном снятии с чемпионата полтавской "Ворсклы".

Если это произойдет, "Подолье" получит спасительный шанс и сыграет в стыковых матчах с представителем Второй лиги.

