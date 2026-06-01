Одеса святкує камбек: "Чорноморець" пережив драму в останньому турі та повернувся в УПЛ

"Чорноморець" Романа Григорчука повертається до еліти! Перемога в заключному турі Першої ліги дозволила одеситам виграти шалену заочну дуель за пряму путівку в УПЛ лише після року відсутності.

Валідольний фінал: гол вихованця "Динамо" вирішив усе

Перед останнім туром ситуація була максимально напруженою. Боротьба за омріяний прямий вихід точилася між "Чорноморцем" та київським "Лівим берегом".

Одеситів влаштовувала виключно перемога над харківським "Металістом", адже в паралельному матчі столичні конкуренти впевнено перегравали петрівський "Інгулець" на виїзді з рахунком 3:1 (за "киян" забивали Шастал, Вікентій та Назар Волошини, а у "козаків" відзначився Тузенко).

У важкому та нервовому поєдинку долю "моряків" визначив один точний удар. На 62-й (63-й) хвилині арбітр призначив одинадцятиметровий у ворота харків'ян за фол у штрафному майданчику.

До позначки підійшов орендований у київського "Динамо" форвард Владислав Герич і холоднокровно реалізував пенальті - 1:0.

Цей єдиний м'яч дозволив "Чорноморцю" набрати 65 очок та застовпити за собою другу сходинку в таблиці.

Тріумф "Буковини" та підсумкова таблиця Першої ліги

Нагадаємо, що першу путівку до еліти набагато раніше гарантувала собі "Буковина".

Чернівецька команда під керівництвом амбітного менеджменту достроково, ще у 24-му турі, завоювала золоті медалі Першої ліги.

Для чернівчан це історичний успіх, адже клуб повертається до вищого дивізіону вперше за останні 32 роки.

Варто зазначити, що заключний поєдинок сезону між запорізьким "Металургом" та "Буковиною" відбудеться у вівторок, 2 червня, проте він уже не матиме жодного турнірного значення.

Для остаточного виходу в УПЛ обидва клуби тепер мають пройти процедуру атестації в УАФ.

Результати 30-го туру та розклади в перехідних матчах

Останній ігровий день виявився багатим на емоції та несподівані підсумки в інших матчах Першої ліги:

ЮКСА - "Нива" (3:0): Тарасівські "хрестоносці" напередодні підписали бразильського нападника Руана, але той через пошкодження гру пропустив. Проте партнери впоралися й без нього - голи Ждановича, Емере та Ситникова гарантували команді збереження прописки.

"Фенікс-Маріуполь" - "Вікторія": Маріупольці здобули переконливу перемогу на тлі гучного скандалу в стані суперника, якого прямо перед грою залишив головний тренер Анатолій Безсмертний.

"Агробізнес" - "Чернігів" (1:0): Мінімальна звитяга волочиської команди відправила "Чернігів" (фіналіста Кубку України) у важкі перехідні матчі за виживання.

"Пробій" - "Прикарпаття-Благо" (0:3): Франківці на виїзді рознесли суперника завдяки точним ударам Цюцюри, Трофимюка та Француза.

Головними аутсайдерами сезону стали хмельницьке "Поділля" та запорізький "Металург", які посіли останні два місця.

Проте в кулуарах ходять чутки про можливе зняття з чемпіонату полтавської "Ворскли".

Якщо це станеться, "Поділля" отримає рятівний шанс і зіграє у стикових матчах із представником Другої ліги.