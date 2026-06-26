Норвегия – Франция и Уругвай – Испания: когда и где смотреть топ-матчи на ЧМ-2026

В пятницу, 26 июня, и в ночь на субботу, 27 июня, на полях США и Мексики пройдут ключевые матчи Мундиаля-2026. Сборная Норвегии испытает на крепость чемпионские амбиции Франции, а команда Уругвая попытается вырвать путевку в 1/16 финала в противостоянии с фаворитом своей группы – Испанией.

Норвегия – Франция

Группа І. 26 июня, 22:00. "Бостон Стэдиум" (Бостон, США)

Норвегия и Франция подходят к очному поединку в статусе лидеров группы I – обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф, набрав по 6 очков. Матч станет настоящей дуэлью мировых мегазвезд: норвежский голеадор Эрлинг Холанд против мощного состава "трехцветных" во главе с Килианом Мбаппе.

История встреч: В общей сложности команды провели 8 официальных матчей. Статистика на стороне французов, одержавших 4 победы, в то время как норвежцы праздновали успех в 2 матчах, а еще 2 игры завершились вничью.

Французы остаются одной из сильнейших команд турнира, но норвежцы демонстрируют очень мощный футбол. Отметим, что командой Франции не сможет руководить ее наставник Дидье Дешам – он срочно отбыл на родину из-за смерти матери. В составе Норвегии из-за травмы бедра не сыграет защитник Юлиан Рюэрсон.

Уругвай – Испания

Группа Н. 27 июня, 3:00. "Эстадио Акрон" (Сапопан, Мексика)

В группе H ситуация гораздо более напряженная. Испания возглавляет квартет (4 очка), тогда как Уругвай (2 очка) рискует остаться вне плей-офф, если не получит положительный результат.

Для "Фурии Рохи" ничья или победа гарантирует первое место, тогда как команда Марсело Бьелсы вынуждена играть исключительно на победу. У уругвайцев существенные кадровые проблемы – из-за травм матч пропустят лидеры команды Рональд Араухо и Джорджиан де Арраскаэта.

История встреч: Испания является традиционно неудобным соперником для "Селесте". В официальных и товарищеских матчах Уругвай еще ни разу не побеждал испанцев, имея в активе несколько ничьих (в том числе 2:2 на ЧМ-1950 и 0:0 на ЧМ-1990) и ряд поражений. В последний раз соперники пересекались в 2013 году на Кубке конфедераций, где Испания одержала победу со счетом 2:1.

Кто еще играет сегодня

Кроме главных противостояний, состоятся еще четыре поединка в группах I, Н и G.

Из-за разницы в часовых поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью и утром 27 июня.

26 июня

Группа I. 22:00. Норвегия – Франция

Группа I. 22:00. Сенегал – Ирак

27 июня

Группа H. 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

Группа H. 3:00. Уругвай – Испания

Группа G. 6:00. Новая Зеландия – Бельгия

Группа G. 6:00. Египет – Иран

Где смотреть матчи

Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.