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Германия уволила Нагельсманна после фиаско на ЧМ-2026: кто его заменит

14:08 03.07.2026 Пт
2 мин
Немецкий футбольный союз официально уволил тренера и уже назвал главного кандидата
aimg Андрей Костенко
Юлиан Нагельсманн (фото: x.com/DFB_Team)

Немецкий футбольный союз (DFB) официально объявил о разрыве контракта с главным тренером национальной сборной Юлианом Нагельсманном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление организации.

Провал и компенсация

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством немцы дошли до четвертьфинала домашнего Евро-2024, где в дополнительное время уступили будущим чемпионам – испанцам (1:2).

Однако выступление на ЧМ-2026 стало для страны настоящим шоком. На групповом этапе Германия хоть и разгромила Кюрасао (7:1) и обыграла Кот-д'Ивуар (2:1), но умудрилась сенсационно проиграть Эквадору (1:2).

Окончательной точкой стал матч 1/16 финала против Парагвая. После ничьей 1:1 в основное и дополнительное время немцы капитулировали в серии пенальти (3:4).

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Именно это фиаско заставило DFB разорвать работу с тренером, несмотря на то, что сам Нагельсманн отказывался уходить в отставку добровольно. За досрочное увольнение специалист теперь должен получить солидную компенсацию, которая составляет около 7 миллионов евро.

Вместе с 38-летним специалистом сборную также покидают его ближайшие помощники – Бенджамин Глюк и Бенджамин Хюбнер.

Кто станет новым тренером Германии

Немецкий футбольный союз не стал скрывать имя главного кандидата на вакантную должность. Преемником Нагельсманна должен стать легендарный Юрген Клопп.

Пресс-служба DFB официально подтвердила, что сейчас начинает переговоры со знаменитым экс-тренером "Ливерпуля". Сам Клопп ранее уже публично выразил готовность возглавить национальную команду после завершения ее выступлений на Мундиале, хотя и подчеркнул, что "это не работа на полставки".

Ранее легендарный вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

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