ua en ru
Пт, 03 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Германия уволила Нагельсманна после фиаско на ЧМ-2026: кто его заменит

14:08 03.07.2026 Пт
2 мин
Немецкий футбольный союз официально уволил тренера и уже назвал главного кандидата
aimg Андрей Костенко
Германия уволила Нагельсманна после фиаско на ЧМ-2026: кто его заменит Юлиан Нагельсманн (фото: x.com/DFB_Team)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Немецкий футбольный союз (DFB) официально объявил о разрыве контракта с главным тренером национальной сборной Юлианом Нагельсманном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление организации.

Провал и компенсация

Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Под его руководством немцы дошли до четвертьфинала домашнего Евро-2024, где в дополнительное время уступили будущим чемпионам – испанцам (1:2).

Однако выступление на ЧМ-2026 стало для страны настоящим шоком. На групповом этапе Германия хоть и разгромила Кюрасао (7:1) и обыграла Кот-д'Ивуар (2:1), но умудрилась сенсационно проиграть Эквадору (1:2).

Окончательной точкой стал матч 1/16 финала против Парагвая. После ничьей 1:1 в основное и дополнительное время немцы капитулировали в серии пенальти (3:4).

Читайте также: Скандал на ЧМ-2026: ФИФА выступила с заявлением о незасчитанном голе Хорватии (видео момента)

Именно это фиаско заставило DFB разорвать работу с тренером, несмотря на то, что сам Нагельсманн отказывался уходить в отставку добровольно. За досрочное увольнение специалист теперь должен получить солидную компенсацию, которая составляет около 7 миллионов евро.

Вместе с 38-летним специалистом сборную также покидают его ближайшие помощники – Бенджамин Глюк и Бенджамин Хюбнер.

Кто станет новым тренером Германии

Немецкий футбольный союз не стал скрывать имя главного кандидата на вакантную должность. Преемником Нагельсманна должен стать легендарный Юрген Клопп.

Пресс-служба DFB официально подтвердила, что сейчас начинает переговоры со знаменитым экс-тренером "Ливерпуля". Сам Клопп ранее уже публично выразил готовность возглавить национальную команду после завершения ее выступлений на Мундиале, хотя и подчеркнул, что "это не работа на полставки".

Ранее легендарный вратарь Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира Сборная Германии
Новости
Десять человек считаются пропавшими без вести в результате атаки на Киев
Десять человек считаются пропавшими без вести в результате атаки на Киев
Аналитика
"Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Килл-зона" на фронте до конца года может достичь 30 км: интервью с командиром 7 корпуса