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Німеччина звільнила Нагельсманна після фіаско на ЧС-2026: хто його замінить

14:08 03.07.2026 Пт
2 хв
Німецький футбольний союз офіційно звільнив тренера та вже назвав головного кандидата
aimg Андрій Костенко
Німеччина звільнила Нагельсманна після фіаско на ЧС-2026: хто його замінить Юліан Нагельсманн (фото: x.com/DFB_Team)
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Німецький футбольний союз (DFB) офіційно оголосив про розрив контракту з головним тренером національної збірної Юліаном Нагельсманном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву організації.

Провал і компенсація

Юліан Нагельсманн очолив збірну Німеччини у вересні 2023 року. Під його керівництвом німці дійшли до чвертьфіналу домашнього Євро-2024, де в додатковий час поступилися майбутнім чемпіонам – іспанцям (1:2).

Проте виступ на ЧС-2026 став для країни справжнім шоком. На груповому етапі Німеччина хоч і розгромила Кюрасао (7:1) та обіграла Кот-д'Івуар (2:1), але примудрилася сенсаційно програти Еквадору (1:2).

Остаточною крапкою став матч 1/16 фіналу проти Парагваю. Після нічиєї 1:1 в основний та додатковий час, німці капітулювали у серії пенальті (3:4).

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Саме це фіаско змусило DFB розірвати роботу з тренером, попри те, що сам Нагельсманн відмовлявся йти у відставку добровільно. За дострокове звільнення фахівець тепер має отримати солідну компенсацію, яка становить близько 7 мільйонів євро.

Разом із 38-річним фахівцем збірну також залишають його найближчі помічники – Бенджамін Глюк та Бенджамін Гюбнер.

Хто стане новим тренером Німеччини

Німецький футбольний союз не став приховувати ім'я головного кандидата на вакантну посаду. Наступником Нагельсманна має стати легендарний Юрген Клопп.

Прес-служба DFB офіційно підтвердила, що негайно розпочинає переговори зі знаменитим екс-тренером "Ліверпуля". Сам Клопп раніше вже публічно висловив готовність очолити національну команду після завершення її виступів на Мундіалі, хоча й підкреслив, що "це не робота на пів ставки".

Раніше легендарний воротар Мануель Ноєр оголосив про завершення кар'єри у збірній Німеччини.

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