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Нидерланды - Япония: где смотреть матч дня на ЧМ-2026 по футболу

13:36 14.06.2026 Вс
3 мин
Смогут ли "синие самураи" остановить кризисного гранда
aimg Андрей Костенко
Нидерланды - Япония: где смотреть матч дня на ЧМ-2026 по футболу Сборная Японии в текущем году показывает идеальный результат (фото: x.com/JapanFootball_2)
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В воскресенье, 14 июня, на стадионе AT&T в Техасе состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026 в группе F, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Японии.

Детально о главном противостоянии игрового дня, и где смотреть игру - в анонсе РБК-Украина.

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Нидерланды: статус фаворита под давлением критики

Четыре года назад на чемпионате мира нидерландцы дошли до драматического четвертьфинала с Аргентиной. После смены тренера Рональд Куман дал хороший результат - вывел команду в полуфинал Евро-2024 и уверенно выиграл отборочную группу, опередив Польшу и Финляндию.

Однако последние товарищеские матчи перед Мундиалем вызвали много скепсиса у болельщиков. "Оранье" удерживают мощную серию из 12 официальных встреч без поражений в основное время, но контрольные поединки весны и лета откровенно не впечатлили:

  • Победа над Норвегией (2:1).
  • Ничья с Эквадором (1:1).
  • Домашнее поражение в Роттердаме от Алжира (0:1).
  • Тяжелая победа над Узбекистаном (2:1) только благодаря пенальти в добавленное время.

При этом нидерландцы имеют за собой железобетонную историческую статистику: они не проигрывают свои стартовые матчи на чемпионатах мира с 1938 года, а в групповых раундах ЧМ держат серию без поражений еще с 1994 года (12 побед и 4 ничьи).

Нидерланды - Япония: где смотреть матч дня на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Нидерландов готовится к старту на Мундиале (фото: x.com/OnsOranje)

Япония: легкий отбор и закрытая подготовка

"Синие самураи" являются одним из самых стабильных участников Мундиалей, начиная с конца прошлого века. На этот турнир подопечные Хадзиме Мориясу вышли одними из первых в мире, просто смяв соперников в квалификации - 54 гола в 16-ти поединках.

В 2026 году японцы показывают идеальный результат в товарищеских играх, выиграв все три весенних спарринга с одинаковым счетом 1:0 (у Шотландии, Англии и Исландии). В конце мая команда полностью закрылась от публичных матчей и посвятила время исключительно тренировкам без лишних контрольных встреч.

Япония стабильно выходила из группы на двух последних чемпионатах мира, создавая громкие сенсации против Германии и Испании, а теперь планирует впервые в истории пройти дальше первого раунда плей-офф.

История встреч

Команды ранее играли между собой трижды:

  • Товарищеский матч (2009 год): Нидерланды разгромили соперника - 3:0.
  • ЧМ-2010 (группа): минимальная победа нидерландцев 1:0.
  • Товарищеский матч (2013 год): боевая ничья - 2:2.

Интересные цифры перед игрой:

  • Япония не пропускает уже 5 матчей подряд, но в трех последних забивала строго по одному мячу.
  • Нидерланды имеют проблемы в обороне - пропускали в четырех подряд встречах, однако забивали в 15 из 16-ти последних поединков.

Где смотреть матч Нидерланды - Япония

Прямая трансляция поединка в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Вещание начнется с предматчевой студии в 22:20. К ведущему Виталию Кравченко присоединятся Эдуард Цихмейструк и Дмитрий Шпирко.

Старт самого поединка - в 23:00 по киевскому времени. Комментировать противостояние будут Вадим Шевякин и Александр Мельниченко.

Кто еще играет сегодня

Кроме противостояния "оранье" и "синих самураев", в первый игровой день в группах E и F болельщики смогут посмотреть еще три интересных поединка. Из-за разницы в часовых поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью 15 июня.

Группа E:

  • 14 июня, 20:00. Германия - Кюрасао
  • 15 июня, 2:00. Кот-д'Ивуар - Эквадор

Группа F:

  • 14 июня, 23:00. Нидерланды - Япония
  • 15 июня, 5:00. Швеция - Тунис

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