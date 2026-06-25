Момент истины для Швеции и шанс Кюрасао: где смотреть решающие матчи на ЧМ-2026 этой ночью
В ночь с 25 на 26 июня на чемпионате мира по футболу-2026 пройдут решающие матчи 3-го тура в группах D, E и F. Для многих команд эти игры станут последним шансом задержаться на турнире, а лидеры групп постараются окончательно распределить места перед стартом 1/16 финала.
Где смотреть решающие матчи вживую и чего от них ждать – подскажет РБК-Украина .
Группа E: интрига для Эквадора и Кюрасао
Германия уже гарантировала себе первое место, имея 6 очков. Кот-д'Ивуар (3 очка) близок к выходу, но Эквадор и Кюрасао (по 1 очку) сохраняют математические шансы. Для них любой результат кроме победы с большой вероятностью будет означать вылет из турнира. Ивуарийцам для успеха достаточно победить, тогда как ничьей может хватить только при условии потери очков Эквадором.
Группа F: что нужно Швеции
Ситуация в квартете очень напряженная: Нидерланды и Япония (по 4 очка) уже одной ногой в следующем раунде. Однако победа Швеции (3 очка) может перевернуть турнирную таблицу.
Если скандинавы преодолеют Японию, а параллельный матч завершится неудачей для Нидерландов, один из фаворитов рискует сенсационно покинуть турнир. Тунис уже упустил шансы на продолжение борьбы.
Группа D: "товарищеский матч" и лобовая битва
США (6 очков) уже обеспечили себе лидерство, а Турция после двух поражений досрочно завершила выступления на ЧМ-2026. Поэтому поединок заключительного тура между ними фактически превращается в товарищеский.
Вместо этого внимание приковано к лобовой дуэли Парагвая и Австралии (по 3 очка). Австралийцев устраивает даже ничья благодаря лучшей разнице мячей, тогда как Парагвая для выхода в 1/16 финала необходима только победа.
Расписание поединков в ночь с 25 на 26 июня:
25 июня
- Группа E. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- Группа E. 23:00. Эквадор – Германия
26 июня
- Группа F. 2 часа. Тунис – Нидерланды
- Группа F. 2 часа. Япония – Швеция
- Группа D. 5 часов. Турция – США
- Группа D. 5 часов. Парагвай – Австралия
Где смотреть матчи
Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.
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