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Момент истины для Швеции и шанс Кюрасао: где смотреть решающие матчи на ЧМ-2026 этой ночью

17:14 25.06.2026 Чт
2 мин
Участники плей-офф и неудачники определятся в трех группах
aimg Андрей Костенко
Момент истины для Швеции и шанс Кюрасао: где смотреть решающие матчи на ЧМ-2026 этой ночью Обидчик Украины – сборная Швеции балансирует на грани (фото: x.com/svenskfotboll)
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В ночь с 25 на 26 июня на чемпионате мира по футболу-2026 пройдут решающие матчи 3-го тура в группах D, E и F. Для многих команд эти игры станут последним шансом задержаться на турнире, а лидеры групп постараются окончательно распределить места перед стартом 1/16 финала.

Где смотреть решающие матчи вживую и чего от них ждать – подскажет РБК-Украина .

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Группа E: интрига для Эквадора и Кюрасао

Германия уже гарантировала себе первое место, имея 6 очков. Кот-д'Ивуар (3 очка) близок к выходу, но Эквадор и Кюрасао (по 1 очку) сохраняют математические шансы. Для них любой результат кроме победы с большой вероятностью будет означать вылет из турнира. Ивуарийцам для успеха достаточно победить, тогда как ничьей может хватить только при условии потери очков Эквадором.

Момент истины для Швеции и шанс Кюрасао: где смотреть решающие матчи на ЧМ-2026 этой ночью

Группа F: что нужно Швеции

Ситуация в квартете очень напряженная: Нидерланды и Япония (по 4 очка) уже одной ногой в следующем раунде. Однако победа Швеции (3 очка) может перевернуть турнирную таблицу.

Если скандинавы преодолеют Японию, а параллельный матч завершится неудачей для Нидерландов, один из фаворитов рискует сенсационно покинуть турнир. Тунис уже упустил шансы на продолжение борьбы.

Момент истины для Швеции и шанс Кюрасао: где смотреть решающие матчи на ЧМ-2026 этой ночью

Группа D: "товарищеский матч" и лобовая битва

США (6 очков) уже обеспечили себе лидерство, а Турция после двух поражений досрочно завершила выступления на ЧМ-2026. Поэтому поединок заключительного тура между ними фактически превращается в товарищеский.

Вместо этого внимание приковано к лобовой дуэли Парагвая и Австралии (по 3 очка). Австралийцев устраивает даже ничья благодаря лучшей разнице мячей, тогда как Парагвая для выхода в 1/16 финала необходима только победа.

Момент истины для Швеции и шанс Кюрасао: где смотреть решающие матчи на ЧМ-2026 этой ночью

Расписание поединков в ночь с 25 на 26 июня:

25 июня

  • Группа E. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • Группа E. 23:00. Эквадор – Германия

26 июня

  • Группа F. 2 часа. Тунис – Нидерланды
  • Группа F. 2 часа. Япония – Швеция
  • Группа D. 5 часов. Турция – США
  • Группа D. 5 часов. Парагвай – Австралия

Момент истины для Швеции и шанс Кюрасао: где смотреть решающие матчи на ЧМ-2026 этой ночью

Где смотреть матчи

Прямая трансляция поединков в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

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