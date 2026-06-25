ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі

17:14 25.06.2026 Чт
2 хв
Учасники плей-офф та невдахи визначаться у трьох групах
aimg Андрій Костенко
Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі Кривдник України – збірна Швеції балансує на межі (фото: x.com/svenskfotboll)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

У ніч з 25 на 26 червня на чемпіонаті світу з футболу-2026 пройдуть вирішальні матчі 3-го туру у групах D, E та F. Для багатьох команд ці ігри стануть останнім шансом затриматися на турнірі, а лідери груп намагатимуться остаточно розподілити місця перед стартом 1/16 фіналу.

Де дивитися вирішальні матчі наживо та чого від них чекати – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Шалене божевілля: гравці ПАР рознесли роздягальню після історичного тріумфу на ЧС-2026

Група E: інтрига для Еквадору та Кюрасао

Німеччина вже гарантувала собі перше місце, маючи 6 очок. Кот-д'Івуар (3 очки) близький до виходу, проте Еквадор та Кюрасао (по 1 очку) зберігають математичні шанси. Для них будь-який результат, крім перемоги, з великою ймовірністю означатиме виліт із турніру. Івуарійцям для успіху достатньо перемогти, тоді як нічиєї може вистачити лише за умови втрати очок Еквадором.

Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі

Група F: що потрібно Швеції

Ситуація у квартеті максимально напружена: Нідерланди та Японія (по 4 очки) вже однією ногою у наступному раунді. Проте перемога Швеції (3 очки) може перевернути турнірну таблицю.

Якщо скандинави здолають Японію, а паралельний матч завершиться невдачею для Нідерландів, один із фаворитів ризикує сенсаційно залишити турнір. Туніс уже втратив шанси на продовження боротьби.

Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі

Група D: "товариський матч" та лобова битва

США (6 очок) вже забезпечили собі лідерство, а Туреччина після двох поразок достроково завершила виступи на ЧС-2026. Тому поєдинок заключного туру між ними фактично перетворюється на товариський.

Натомість вся увага прикута до лобової дуелі Парагваю та Австралії (по 3 очки). Австралійців влаштовує навіть нічия завдяки кращій різниці м'ячів, тоді як Парагваю для виходу в 1/16 фіналу необхідна лише перемога.

Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі

Розклад поєдинків у ніч з 25 на 26 червня:

25 червня

  • Група E. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Івуар
  • Група E. 23:00. Еквадор – Німеччина

26 червня

  • Група F. 2:00. Туніс – Нідерланди
  • Група F. 2:00. Японія – Швеція
  • Група D. 5:00. Туреччина – США
  • Група D. 5:00. Парагвай – Австралія

Момент істини для Швеції та шанс Кюрасао: де дивитися вирішальні матчі на ЧС-2026 цієї ночі

Де дивитися матчі

Пряма трансляція поєдинків в Україні буде доступна на медіасервісі Megogo за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Раніше ми повідомили, що ФІФА допустила Росію до нового чемпіонату світу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чемпіонат світу Футбол
Новини
Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів
Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів
Аналітика
Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"