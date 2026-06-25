Михайлюк не помог: баскетбольная сборная Украины драматически уступила чемпионам континента

Сборная Украины по баскетболу провела первый контрольный матч в рамках подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата мира-2027. В напряженном поединке "сине-желтые" проиграли самой титулованной команде Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Баскетбол. Товарищеский матч
Украина – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)
Сборная Анголы – самая успешная баскетбольная команда Африки, на счету которой 12 титулов чемпионов своего континента. С 2021 года коллектив возглавляет испанский специалист Жозеп Кларос, под руководством которого команда в 2025 году получила очередной континентальный титул.
Ранее на сборе в Латвии ангольцы уже успели продемонстрировать высокий уровень игры, одолев сборную Грузии (77:62).
Украинская команда подошла к игре в боевом составе, в который вошли игрок НБА Святослав Михайлюк, а также легионеры-бигмены Дмитрий Скапинцев и Максим Кличко. Первая четверть прошла в равной борьбе (22:22), однако на большой перерыв "сине-желтые" ушли с минимальным преимуществом (47:45).
В третьем отрезке матча украинцы сумели нарастить гандикап до 8 очков, однако удержать полученное преимущество не удалось. Финальная четверть прошла в формате "клатча", где за минуту до конца Украина опережала соперника только на одно очко. В решающий момент Фортуна улыбнулась ангольцам, вырвавшим победу с минимальной разницей.
Самым результативным в составе сборной Украины стал Святослав Михайлюк – у него 22 очка.
Далее в рамках подготовки украинцы сыграют 28 июня против Литвы в выездном матче в Шяуляе.
После товарищеских встреч наша команда проведет два официальных поединка квалификации ЧМ-2027, которые определят итоговое положение команды в группе:
После четырех туров в нашей группе А лидирует Испания, досрочно гарантировавшая первое место. Украина и Грузия имеют одинаковые показатели (2 победы и 2 поражения) и также фактически обеспечили проход дальше. Дания замыкает квартет без единой победы.
Для официального выхода в следующий раунд украинцам достаточно выполнить хотя бы одно из условий:
Напомним, три лучшие команды из группы выйдут во второй этап квалификации, где будут бороться за путевки на ЧМ-2027.
Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на чемпионат США.