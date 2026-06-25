Михайлюк не допоміг: баскетбольна збірна України драматично поступилась чемпіонам континенту

Баскетбол. Товариський матч

Україна – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)

Що відомо про суперника

Збірна Анголи – найуспішніша баскетбольна команда Африки, на рахунку якої 12 титулів чемпіонів свого континенту. З 2021 року колектив очолює іспанський спеціаліст Жозеп Кларос, під керівництвом якого команда в 2025 році здобула черговий континентальний титул.

Раніше на зборі в Латвії ангольці вже встигли продемонструвати високий рівень гри, здолавши збірну Грузії (77:62).

Деталі протистояння

Українська команда підійшла до гри в бойовому складі, до якого зокрема увійшли гравець НБА Святослав Михайлюк, а також легіонери-бігмени Дмитро Скапінцев та Максим Кличко. Перша чверть пройшла у рівній боротьбі (22:22), проте на велику перерву "синьо-жовті" пішли з мінімальною перевагою (47:45).

У третьому відтинку матчу українці зуміли наростити гандикап до 8 очок, проте втримати здобуту перевагу не вдалося. Фінальна чверть пройшла у форматі "клатчу", де за хвилину до кінця Україна випереджала суперника лише на одне очко. У вирішальний момент Фортуна посміхнулася ангольцям, які вирвали перемогу з мінімальною різницею.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк – у нього 22 очки.

План підготовки та турнірні розклади

Далі у межах підготовки українці зіграють 28 червня проти Литви у виїзному матчі в Шяуляї.

Після товариських зустрічей наша команда проведе два офіційні поєдинки кваліфікації ЧС-2027, які визначать підсумкове становище команди в групі:

2 липня: Україна – Грузія (номінально домашній матч у Ризі).

5 липня: Данія – Україна (виїзний матч у Копенгагені).

Після чотирьох турів у нашій групі А лідирує Іспанія, яка достроково гарантувала собі перше місце. Україна та Грузія мають ідентичний баланс (2 перемоги та 2 поразки) і також фактично забезпечили собі прохід далі. Данія замикає квартет без жодної перемоги.

Для офіційного виходу до наступного раунду українцям достатньо виконати хоча б одну з умов:

перемогти Грузію;

дочекатися поразки Данії від Іспанії;

у крайньому разі – не програти данцям із різницею понад 17 очок.

Нагадаємо, три найкращі команди з групи вийдуть до другого етапу кваліфікації, де боротимуться за путівки на ЧС-2027.