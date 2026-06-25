Михайлюк не допоміг: баскетбольна збірна України драматично поступилась чемпіонам континенту

Збірна України з баскетболу провела перший контрольний матч у рамках підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2027. У напруженому поєдинку "синьо-жовті" програли найтитулованішій команді Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Баскетбол. Товариський матч
Україна – Ангола – 92:93 (22:22, 26:23, 24:19, 20:29)
Збірна Анголи – найуспішніша баскетбольна команда Африки, на рахунку якої 12 титулів чемпіонів свого континенту. З 2021 року колектив очолює іспанський спеціаліст Жозеп Кларос, під керівництвом якого команда в 2025 році здобула черговий континентальний титул.
Раніше на зборі в Латвії ангольці вже встигли продемонструвати високий рівень гри, здолавши збірну Грузії (77:62).
Українська команда підійшла до гри в бойовому складі, до якого зокрема увійшли гравець НБА Святослав Михайлюк, а також легіонери-бігмени Дмитро Скапінцев та Максим Кличко. Перша чверть пройшла у рівній боротьбі (22:22), проте на велику перерву "синьо-жовті" пішли з мінімальною перевагою (47:45).
У третьому відтинку матчу українці зуміли наростити гандикап до 8 очок, проте втримати здобуту перевагу не вдалося. Фінальна чверть пройшла у форматі "клатчу", де за хвилину до кінця Україна випереджала суперника лише на одне очко. У вирішальний момент Фортуна посміхнулася ангольцям, які вирвали перемогу з мінімальною різницею.
Найрезультативнішим у складі збірної України став Святослав Михайлюк – у нього 22 очки.
Далі у межах підготовки українці зіграють 28 червня проти Литви у виїзному матчі в Шяуляї.
Після товариських зустрічей наша команда проведе два офіційні поєдинки кваліфікації ЧС-2027, які визначать підсумкове становище команди в групі:
Після чотирьох турів у нашій групі А лідирує Іспанія, яка достроково гарантувала собі перше місце. Україна та Грузія мають ідентичний баланс (2 перемоги та 2 поразки) і також фактично забезпечили собі прохід далі. Данія замикає квартет без жодної перемоги.
Для офіційного виходу до наступного раунду українцям достатньо виконати хоча б одну з умов:
Нагадаємо, три найкращі команди з групи вийдуть до другого етапу кваліфікації, де боротимуться за путівки на ЧС-2027.
Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на чемпіонат США.