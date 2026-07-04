Месси и Салах творят историю: с кем сыграют фавориты в 1/8 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира-2026 по футболу завершились финальные поединки стадии 1/16 финала плей-офф. Последние путевки в следующий раунд в ожесточенной борьбе выиграли сборные Аргентины, Колумбии и Египта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальные результаты матчей.

Валидол для Месси: Аргентина едва одолела Кабо-Верде

Действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, подходили к матчу против Кабо-Верде в статусе безоговорочного фаворита. "Альбиселесте" удерживали поразительную серию без поражений в плей-офф с 2019 года. Однако «Синие акулы» устроили грандам настоящий ад на поле.

Счет в игре открыл Лионель Месси на 30-й минуте после филигранного паса от Лисандро Мартинеса. Благодаря этому Аргентина переписала историю, став первой командой на ЧМ, которая уходила на перерыв лидером в 5 матчах плей-офф подряд.

Однако во втором тайме Дерой Дуарте шокировал фаворитов, сравнив счет, после чего игра перешла в овертаймы, где начался настоящий триллер.

Уже на 92-й минуте Лисандро Мартинес снова вывел Аргентину вперед, однако на табло вспыхнули цифры 2:2. Через шесть минут Сидни Лопес Кабрал, который является одноклубником украинцев Руслана Малиновского и Арсения Батагова в турецком "Трабзонспоре", роскошным ударом во второй раз восстановил паритет во встрече.

Решающий момент поединка случился на 111-й минуте: Лионель Месси выполнил филигранную подачу с углового, Кристиан Ромеро нанес мощный удар, и мяч рикошетом от защитника кабовердейцев Дини Боржеса залетел в сетку.

ФИФА официально записала это взятие ворот как автогол, лишив Месси исторического рекорда за ассистами, но Аргентина удержала победу – 3:2 .

Прагматичная Колумбия: минимальное взятие Ганы

В другом параллельном поединке сборная Колумбии одержала гораздо более спокойную, но не менее важную победу над национальной командой Ганы со счетом 1:0 .

Колумбийцы со стартового свистка забрали мяч под свой контроль. Это вылилось в логический гол уже на 14-й минуте: Луис Суарес выполнил точный прострел с правого фланга, а Джон Ариас в одно касание эффектно переправил мяч в противоход голкиперу Ганы.

Во второй половине встречи звездный лидер колумбийцев Луис Диас удвоил преимущество, однако арбитры отменили взятие ворот из-за положения вне игры.

Ганцы пытались организовать штурм в конце игры, но не смогли нанести ни одного удара в створ ворот, запомнившись лишь грубостью и грудой желтых карточек.

Исторический прорыв Египта: Салах идет дальше через серию пенальти

Настоящую сенсацию подарили сборные Египта и Австралии, впервые в истории встретившиеся в официальном поединке. Матч держал в напряжении болельщиков все 120 минут.

Египтяне забили первыми, уже на 13-й минуте Эмам Ашур запер навес Карима Хафеза. Австралия отыгралась на 55-й минуте благодаря курьезному автоголу защитника Египта Мохамеда Хани.

В конце экстрайма Мохамед Салах мог принести победу своей команде после розыгрыша углового, но австралийский голкипер совершил невероятный сейв.

В лотерее послематчевых 11-метровых ударов нервы оказались крепче у египтян - 4:2 . Это первая победа Египта в плей-офф чемпионатов мира в истории. Команда Салаха впервые с далекого 1934 сыграет на столь высокой стадии.

Итоги 1/16 финала: сформированы все пары 1/8 ЧМ-2026

Одержав трудные победы, Аргентина и Колумбия последними заскочили в поезд следующего раунда, полностью укомплектовав сетку турнира.

Все поединки этой стадии пройдут с 4 по 7 июля. Напомним, ранее мы писали о том, как Канада и Марокко готовятся открыть раунд плей-офф мирового первенства.

Полное расписание матчей 1/8 финала (по киевскому времени):