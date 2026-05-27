Мегасенсация от Стародубцевой, класс Свитолиной и Костюк: видео побед украинок на Ролан Гаррос

На кортах Открытого чемпионата Франции по теннису завершились матчи второго круга в женском одиночном разряде с участием украинских спортсменок. Этот игровой день подарил отечественным болельщикам настоящий калейдоскоп эмоций: от валидольных камбэков лидерок до главной сенсации всего текущего турнира.
Ролан Гаррос-2026, 2-й круг (1/32 финала)
Юлия Стародубцева (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 3:6, 6:1, 7:6
Элина Свитолина (Украина) - Кейтлин Кеведо (Испания) - 6:0, 6:4
Марта Костюк (Украина) - Кэти Волынец (США) - 6:7, 6:3, 6:3
Дарья Снигур (Украина) - Пейтон Стернс (США) - 4:6, 0:6
Главным событием всего дня на турнире стала победа Юлии Стародубцевой (WTA 55), которая сотворила колоссальную сенсацию, оставив за бортом турнира действующую вторую ракетку мира - Елену Рыбакину из Казахстана.
Начало встречи не предвещало чуда: именитая соперница быстро повела 5:1 и закрыла первый сет. Однако во второй партии Стародубцева полностью перехватила инициативу и разгромила Рыбакину - 6:1. В решающем сете теннисистки устроили настоящую драму с обменом брейками, которая перешла в финальный супертайбрейк. Там украинка продемонстрировала железные нервы и разгромила фаворитку со счетом - 10:4.
Юлия повторила свой лучший результат в Париже и в третьем круге сыграет против победительницы пары Хейли Баптист (США) - Ван Сиюй (Китай).
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) подтвердила свой статус топ-сеяной, уверенно разобравшись с молодой испанкой Кейтлин Кеведо (WTA 126). В отличие от тяжелого стартового матча, в этот раз Элина включила максимальные обороты с первых минут и повесила оппонентке баранку в первом сете - 6:0 за 28 минут.
Во второй партии была равная борьба, но при счете 3:4 Свитолина вовремя прибавила и забрала три гейма подряд - 6:4.
Элина неизменно выходит в 1/16 финала Парижа с 2015 года. Далее ее ждет немка Тамара Корпач, с которой украинка сыграет впервые.
Марта Костюк (WTA 15) заставила фанатов изрядно понервничать, но таки одержала волевую победу над американкой Кэти Волынец (WTA 108), взяв реванш за поражение в Пекине двухлетней давности.
Проиграв сверхтяжелый первый сет на тайбрейке, 15-я ракетка мира взяла убедительный реванш в следующих двух партиях благодаря более стабильной и агрессивной игре на приеме. В решающем сете ключевым стал восьмой гейм, где Марта реализовала брейкпоинт, после чего уверенно подала на матч.
Эта победа позволила Марте обновить личный рекорд - ее беспроигрышная серия на грунтовом покрытии достигла уже впечатляющих 14 матчей. В третьем круге Костюк скрестит ракетки со швейцаркой Викторией Голубич.
Единственной потерей дня для Украины стал вылет Дарьи Снигур (WTA 93). После громкого успеха на старте, Дарья имела отличные шансы впервые в карьере пробиться в третий круг на турнирах Большого шлема в противостоянии с 78-й ракеткой мира Пейтон Стернс из США.
Украинка навязала плотную борьбу в первом сете и держала паритет до счета 4:4, однако отдала концовку партии. К сожалению, после этого игра Дарьи полностью разладилась: во втором сете она допустила большое количество ошибок и получила болезненные сухие 0:6.
