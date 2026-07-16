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Мегафайт в Лас-Вегасе: скандальный Гарсия будет защищать титул против грозного британца

16:51 16.07.2026 Чт
2 мин
Первую защиту титула американская звезда проведет уже в сентябре
aimg Малюгин Никита
Чемпион не забывает о своих мексиканских корнях (Фото: kingryan, Instagram)

Райан Гарсия впервые выйдет в ринг в статусе чемпиона. Его оппонентом станет опасный британский претендент Конор Бенн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на промоутера американца Оскара Де Ла Хойю в Instagram.

Де Ла Хойя также раскрыл официальные подробности предстоящего противостояния. Поединок намечен на 12 сентября на ринге легендарной арены T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Гарсия уже успел подогреть интерес к произошедшему дерзкими заявлениями, пообещав буквально "съесть" своего соперника в ринге.

Путь боксеров к поединку

Оба бойца подходят к сентябрьскому сражению в прекрасной форме и с убедительными победами за плечами.

Райан Гарсия (25-2, 20 КО) получил свой чемпионский пояс WBC в феврале этого года. По итогам 12-ти раундов против Марио Барриоса судьи отдали победу Райану единогласным решением.

Конор Бенн (25-1, 14 КО) последний раз боксировал в апреле. Британский претендент не оставил никаких шансов экс-чемпиону мира Реджису Прогрейсу, разгромив его на карточках всех трех арбитров с одинаковым счетом 98:92.

Победитель этого противостояния не только заберет престижный пояс, но и получит статус одного из главных лиц современного полусреднего дивизиона.

Ранее мы сообщали, что обидчик Джошуа впервые за два года вернется в ринг, и уже узнал имя соперника А боксер-блогер Джейк Пол после брутального поражения тому таки Джошуа, решил дебютировать в ММА.

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