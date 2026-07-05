Мбаппе догнал Месси: Франция одолела Парагвай в "безобразном" матче на ЧМ-2026 (видео)

ЧМ-2026. 1/8 финала

Парагвай – Франция – 0:1

Гол: Мбаппе, 70 (с пенальти)

Стена в обороне

Французы с первых минут ожидаемо завладели инициативой и контролировали мяч, пытаясь реализовать свое игровое преимущество. Команда регулярно зарабатывала угловые и давила у чужой штрафной. Однако парагвайцы защищались максимально организованно, почти не покидая свободное пространство. Ударам Ману Коне, Адриена Рабьо и Усмана Дембеле не хватало точности, а в других эпизодах надежно действовал голкипер Орландо Хиль.

Во втором тайме давление европейцев только усилилось. Южноамериканская сборная из-за травм потеряла лидеров – Омара Альдерете и Хулио Энкисо, но продолжала держать оборону.

Решающий эпизод встречи произошел на 69-й минуте. Дезире Дуэ смело ворвался в штрафную, где против него нарушил правила Диего Гомес. Главный арбитр сначала проигнорировал фол, но после подсказки видеоассистентов и личного просмотра ВАР изменил свое решение и указал на одиннадцатиметровую отметку.

К мячу подошел капитан французов Килиан Мбаппе, хладнокровно обыгравший вратаря – 1:0. После пропущенного гола парагвайцы попытались организовать финальный штурм, но "Ле Блэ" уверенно засушили игру до финального свистка.

Историческая погоня за рекордом Месси

Для Килиана Мбаппе этот забитый мяч стал уже 7-м на текущем Мундиале. Французский форвард догнал аргентинца Лионеля Месси на вершине бомбардирской гонки ЧМ-2026.

Более того, Килиан вплотную приблизился к историческому рекорду. Сейчас на счету Мбаппе уже 19 голов на чемпионатах мира, в то время как абсолютный рекорд Лионеля Месси составляет 20 мячей.

"Мы знаем, как играть в безобразный футбол. Они думали, что мы появимся в смокингах, но мы были готовы. Даже в такой игре мы были лучше их. Это их стиль футбола – нет правильного или неправильного способа игры. Они пытались одолеть нас таким образом, но победили мы", - эмоционально подытожил Мбаппе после матча.

Следующий соперник Франции

В четвертьфинале мирового первенства сборная Франции померяется силами с командой Марокко, которая в своем матче 1/8 финала уверенно разгромила Канаду со счетом 3:0.

Поединок за выход в полуфинал запланирован на 9 июля. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.