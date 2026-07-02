ua en ru
Чт, 02 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Шаг к полуфиналу и ЧМ: где смотреть матч Украина – Сербия на юношеском Евро-2026

13:31 02.07.2026 Чт
2 мин
"Сине-желтые" постараются развить успех после уверенного старта
aimg Андрей Костенко
Шаг к полуфиналу и ЧМ: где смотреть матч Украина – Сербия на юношеском Евро-2026 Украина стартовала на Евро победой над Хорватией (фото: УАФ)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

В четверг, 2 июля, юношеская сборная Украины U-19 проведет свой второй поединок в рамках группового этапа чемпионата Европы-2026, который в эти дни проходит в Уэльсе. Соперником "сине-желтых" станет команда Сербии.

Чем важен этот поединок и где смотреть трансляцию вживую – сообщает РБК-Украина.

Борьба за путевку на ЧМ-2027

Украинцы удачно начали чемпионат Европы, одержав в первом туре волевую победу над сверстниками из Хорватии со счетом 3:1. Сейчас команда Дмитрия Михайленко с 3 очками делит первое место в группе B со сборной Италии, которая в своем стартовом матче обыграла Сербию (2:0). Сербская сборная замыкает квартет без набранных баллов и забитых мячей.

На кону в поединке будет стоять не только выход в полуфинал Евро-2026, который Украина обеспечит себе в случае выигрыша. Дело в том, что континентальное первенство параллельно является отбором на чемпионат мира-2027 U-20 – и полуфиналисты гарантируют себе участие в мировом форуме.

Читайте также: Бюджет урезали втрое, а клубам дали "копейки": какие скандальные цифры скрыты в отчете УПЛ ТВ

Напомним, что в заключительном туре группового этапа, который пройдет 5 июля, сборная Украины будет противостоять команде Италии. Сам континентальный турнир в Уэльсе продлится до 11 июля.

Шаг к полуфиналу и ЧМ: где смотреть матч Украина – Сербия на юношеском Евро-2026

Где смотреть матчи Евро-2026 в Украине

Поединок Украина – Сербия состоится в валлийском городе Бангоре на арене Bangor City Stadium. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция этой и последующих встреч "сине-желтых" будет доступна на платформах "Суспільне спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Кроме того, матчи покажет медиасервис MEGOGO – в разделе "Спорт" по подписке, а также на бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2.

Ранее мы писали, что "Карпаты" подписали форварда, которого не ждали в УПЛ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол
Новости
Обвал дома на Дарнице, авиация тушит пожары, люди под завалами: все об ударе по Киеву
Обвал дома на Дарнице, авиация тушит пожары, люди под завалами: все об ударе по Киеву
Аналитика
Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Большой передел супермаркетов: кто скупает региональные сети в Украине