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Крок до півфіналу та ЧС: де дивитися матч Україна – Сербія на юнацькому Євро-2026

13:31 02.07.2026 Чт
2 хв
"Синьо-жовті" намагатимуться розвинути успіх після впевненого старту
aimg Андрій Костенко
Крок до півфіналу та ЧС: де дивитися матч Україна – Сербія на юнацькому Євро-2026 Україна стартувала на Євро перемогою над Хорватією (фото: УАФ)
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У четвер, 2 липня, юнацька збірна України U-19 проведе свій другий поєдинок у рамках групового етапу чемпіонату Європи-2026, який цими днями проходить в Уельсі. Суперником "синьо-жовтих" стане команда Сербії.

Чим важливий цей поєдинок та де дивитися трансляцію наживо – повідомляє РБК-Україна.

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Українці вдало розпочали чемпіонат Європи, здобувши у першому турі вольову перемогу над однолітками з Хорватії з рахунком 3:1. Наразі команда Дмитра Михайленка з 3 очками ділить перше місце в групі B зі збірною Італії, яка у своєму стартовому матчі переграла Сербію (2:0). Сербська збірна наразі замикає квартет без набраних балів і забитих м'ячів.

На кону у поєдинку буде стояти не лише вихід у півфінал Євро-2026, який Україна забезпечить собі в разі виграшу. Справа у тому, що континентальна першість паралельно є відбором на чемпіонат світу-2027 U-20 – і півфіналісти гарантують собі участь у світовому форумі.

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Нагадаємо, що в заключному турі групового етапу, який відбудеться 5 липня, збірна України протистоятиме команді Італії. Сам континентальний турнір в Уельсі триватиме до 11 липня.

Крок до півфіналу та ЧС: де дивитися матч Україна – Сербія на юнацькому Євро-2026

Де дивитися матчі Євро-2026 в Україні

Поєдинок Україна – Сербія відбудеться у валлійському місті Бангор на арені Bangor City Stadium. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція цієї та наступних зустрічей "синьо-жовтих" буде доступна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Крім того, матчі покаже медіасервіс MEGOGO — у розділі "Спорт" за передплатою, а також на безкоштовному телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2.

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