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"Кременчуг" уволил известного тафгая с должности главного тренера: детали громкой отставки в хоккее

18:36 11.06.2026 Чт
2 мин
Андрей Срюбко покидает пост наставника вице-чемпионов Украины
aimg Андрей Костенко
Андрей Срюбко возглавлял команду в течение двух лет (фото: ФХУ)

Серебряный призер национального первенства - хоккейный клуб "Кременчуг" официально объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Андреем Срюбко. Специалист не получил новый контракт на следующий сезон.

Два года: "золото" и Кубок

Срюбко находился у руля "Кременчуга" в течение двух сезонов. Этот период был чрезвычайно продуктивным для клуба: под руководством наставника команда завоевала титул чемпионов Украины (сезон-2024/25), становилась вице-чемпионом (2025/26), а также завоевала Кубок Украины-2025.

Кроме внутренних триумфов, в прошлом сезоне "Кременчуг" под руководством Срюбко выступал на международной арене, приняв участие в Континентальном кубке.

"Хоккейный клуб "Кременчуг" искренне благодарит Андрея Васильевича за два совместных сезона! Вместе мы прошли яркий путь, который навсегда останется в истории клуба", - отмечается в официальном заявлении.

Кто заменит наставника

Пока официальной информации о том, кто станет следующим главным тренером "Кременчуга", нет. Задачи перед новым штабом будут стоять серьезные - вернуть в Кременчуг "золото" национального первенства. Ранее команда дважды триумфовала на внутренней арене - в 2020 и 2025 годах.

Отметим, что в составе действующих вице-чемпионов Украины выступает целый ряд ключевых исполнителей национальной сборной среди которых и лидер атак - форвард Виталий Лялька.

Что известно об Андрее Срюбко

50-летний украинский специалист, воспитанник киевского хоккея. Во времена игровой карьеры Срюбко получил большую известность как бескомпромиссный и жесткий защитник-тафгай.

Благодаря своим бойцовским навыкам и умению постоять за партнеров по команде, он в свое время был достаточно знаковой фигурой в низших североамериканских лигах, за клубы которых играл с 1994 до 2002 год.

Также Срюбко имеет богатый опыт выступлений за национальную сборную Украины на чемпионатах мира и Олимпийских играх (всего - 106 матчей, 16 голов и 8 передач).

Позже возглавлял главную и молодежную сборные страны.

Ранее мы сообщили, с кем сыграет сборная Украины в группе на ЧМ-2027.

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