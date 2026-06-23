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Когда включать трансляцию: "Динамо" получило от УЕФА официальное расписание матчей в Лиге Европы

16:54 23.06.2026 Вт
2 мин
Утверждены точные даты и время сражений против румынской "Университати"
aimg Андрей Костенко
Когда включать трансляцию: "Динамо" получило от УЕФА официальное расписание матчей в Лиге Европы "Динамо" первым из украинских клубов стартует в еврокубках (фото: ФК "Динамо")
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Киевское "Динамо" узнало официальное расписание поединков стартового раунда квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2026/27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба .

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Где и во сколько сыграют киевляне

В рамках первого этапа отбора подопечные Игоря Костюка померяются силами с румынским клубом "Университатя" (Клуж-Напока).

Первый номинально домашний для киевлян поединок состоится в четверг, 9 июля, в польском Люблине. Встреча примет стадион "Арена Люблин", а стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени (в 19:00 по местному).

Ответный матч пройдет через неделю, 16 июля, в Румынии. Поединок на стадионе "Клуж Арена" начнется в 20.30 по киевскому времени. Именно в этом противостоянии определится, кто пройдет дальше по сетке еврокубка.

Когда включать трансляцию: &quot;Динамо&quot; получило от УЕФА официальное расписание матчей в Лиге Европы

Еврокубковые перспективы "Динамо"

Прошлый розыгрыш украинской Премьер-лиги столичный гранд завершил на четвертой позиции в табеле о рангах. Впрочем, благодаря завоеванию Кубка Украины киевляне гарантировали себе путевку именно во второй по престижности евротурнира. Для выхода в основной этап Лиги Европы "Динамо" необходимо преодолеть четыре раунда отбора.

Последующие сценарии команды зависят исключительно от результата дуэли с румынами:

  • Если бело-синие преодолеют румынский барьер, во втором раунде квалификации Лиги Европы они сыграют против греческого ПАОКа.
  • В случае поражения опустятся в третий по рангу турнир - Лигу конференций, где встретятся с норвежским "Бранном".

В обоих случаях матчи второго раунда квалификации пройдут 23 и 30 июля.

Ранее мы сообщили, что "Динамо" продало полузащитника прямому конкуренту за солидную сумму.

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