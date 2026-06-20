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Проверка европейским чемпионом: "Динамо" провело первый матч в новом сезоне

19:13 20.06.2026 Сб
2 мин
Киевляне готовятся к старту в Лиге Европы
aimg Андрей Костенко
Проверка европейским чемпионом: "Динамо" провело первый матч в новом сезоне Матч "Динамо" - "Славия" (фото: ФК "Динамо")
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Киевское "Динамо", готовящееся к матчам еврокубков в начале июля, провело свой первый контрольный матч на летних сборах в Австрии. Соперником подопечных Игоря Костюка стал действующий чемпионк Чехии - пражская "Славия".

О ходе матча и результате встречи сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

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Контрольный матч

"Динамо" (Киев) - "Славия" (Прага) - 1:1

Голы: Волошин, 86 - Пиколон, 4

"Динамо" (первый тайм): Суркис, Гусев, Беловар, Захарченко (Тиаре, 31), Дубинчак, Рубчинский, Лонвейк, Пихаленок, Шола, Редушко, Герреро

"Динамо" (второй тайм): Ольховой, Малиш, Захарченко (Гусев, 67), Тиаре, Коробов, Дикий, Осипенко (Рубчинский, 74), Буяльский, Торрес, Волошин, Герич.

Быстрый удар чехов в первом тайме

Матч для подопечных Игоря Костюка начался с холодного душа. Уже на 4-й минуте пражане заработали штрафной удар. Лабик выполнил подачу на дальнюю штангу, где Пиколон беспрепятственно переправил мяч в сетку ворот Суркиса.

Ближе к середине тайма киевляне выровняли игру и создали свой самый опасный момент. На 34-й минуте Пихаленок разрезал оборону соперника и нашел на фланге Шолу, однако вингеру не удалось точно пробить из пределов вратарской площадки. Сама игра отличалась жесткой борьбой, большим количеством мелких фолов и ранней вынужденной заменой в составе "бело-синих" - вместо травмированного Захарченко на поле появился Тиаре.

Проверка европейским чемпионом: &quot;Динамо&quot; провело первый матч в новом сезоне

Матч "Динамо" - "Славия" (фото: ФК "Динамо")

Спасительный гол Волошина

В перерыве оба тренерских штаба прибегли к массовой ротации, полностью обновив составы.

Начало второй половины встречи вновь осталось за "Славией", которая действовала очень агрессивно в атаке. Надежностью в воротах пришлось отличиться новичку-голкиперу Ольховому, который спас команду после опасного выпада Когоута, а впоследствии чешский полузащитник Исифе с выгодной позиции чудом не попал в створ ворот.

Под занавес матча тренерский штаб киевлян выпустил Рубчинского, и этот ход стал ключевым. На 86-й минуте полузащитник выполнил роскошную вертикальную передачу со своей половины поля, выведя Волошина один на один с чешским вратарем. Вингер хладнокровно реализовал свой шанс, прокатив мяч мимо вратаря - 1:1.

"Динамо" завершило первый австрийский спарринг вничью, а следующий тест на сборах проведет уже 24 июня против словацкой "Жилины".

Ранее мы сообщали, что "Динамо" продало полузащитника прямому конкуренту за солидную сумму.

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