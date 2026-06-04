Катастрофа в Париже: Костюк разгромно уступила "нейтральной" в матче за финал Ролан Гаррос

Ролан Гаррос-2026, полуфинал

Мирра Андреева - Марта Костюк (Украина) - 6:1, 6:3

До матча: история противостояний

Андреева на старте турнира занимала 8-е место в рейтинге WTA - сразу за лидером украинского тенниса Элиной Свитолиной. Костюк уступала ей семь ступенек. Однако счет личных встреч был в пользу нашей теннисистки.

Ранее соперницы дважды играли друг с другом. В январе этого года в австралийском Брисбене на хардовом покрытии Марта одержала победу в двух сетах - 7:6, 6:3.

Второй поединок состоялся в мае на грунте - в финале турнира WTA 1000 в Мадриде. Он также закончился победой Костюк в двух сетах - 6:3, 7:5.

Как прошла игра

Первый сет Марте откровенно не удался. Две проигранные собственные подачи привели к тому, что соперница быстро оторвалась в счете - 4:0. Лишь после этого украинка сумела взять свое первое очко. Удалось это очень трудно: Марта сумела отыграть аж пять брейкпойнтов.

К сожалению, переломным этот гейм не стал. Андреева под ноль взяла свою подачу, а завершила гейм очередным успехом на мячах украинки. 6:1 - всего за 34 минуты. Ужасный старт для Костюк. Украинка сделала очень много ошибок в решающих ударах.

Вторая партия отличалась от первой лишь деталями. Марта снова проиграла подачу и позволила Андреевой сделать комфортный задел (3:0). И лишь после этого взяла гейм на своих мячах. Когда Костюк сделала брейк и сократила отставание до минимума (3:4), появилась надежда на чудо. Но потом - снова ошибки, проигранная собственная подача и окончательное поражение. Финал был очень близко. Однако, не в этот раз.

Итоги выступления Марты

Костюк впервые уступила Андреевой в трех встречах и впервые за 18 матчей на грунте в этом году. Перед выступлением в Париже украинка выиграла титулы WTA 250 в Руане и WTA 1000 в Мадриде.

Марта - вторая представительница Украины, которая добралась до полуфинала Ролан Гаррос в одиночном разряде, включая мужской турнир. Первым был Андрей Медведев (1993, 1999).

Также Костюк стала лишь третьей украинской теннисисткой в одиночном полуфинале турнира Grand Slam после Элины Свитолиной (четыре раза) и Даяны Ястремской (один раз).



По итогам Ролан Гаррос Марта обновит личный рекорд в мировом рейтинге. Она будет занимать 12-е или 13-е место.