Катастрофа у Парижі: Костюк розгромно поступилася "нейтральній" у матчі за фінал Ролан Гаррос

Принципове протистояння за фінал одиночного жіночого розряду Відкритого чемпіонату Франції з тенісу відбулося на центральному корті головного ґрунтового мейджора. Друга ракетка України та 15-та в світі Марта Костюк суперничала з восьмим номером світового рейтингу – "нейтральною" Міррою Андрєєвою.
Про перипетії матчу та кінцевий результат протистояння – розповідає РБК-Україна.
Ролан Гаррос-2026, півфінал
Мірра Андрєєва – Марта Костюк (Україна) – 6:1, 6:3
Андрєєва на старті турніру посідала 8-ме місце у рейтингу WTA – одразу за лідеркою українського тенісу Еліною Світоліною. Костюк поступалася їй сімома сходинками. Проте рахунок особистих зустрічей був на користь нашої тенісистки.
Раніше суперниці двічі грали одна з одною. У січні цього року в австралійському Брісбені на хардовому покритті Марта здобула перемогу у двох сетах – 7:6, 6:3.
Другий поєдинок відбувся у травні на ґрунті - у фіналі турніру WTA 1000 у Мадриді. Він також закінчився перемогою Костюк у двох сетах – 6:3, 7:5.
Перший сет Марті відверто не вдався. Дві програні власні подачі призвели до того, що суперниця швидко відірвалася в рахунку – 4:0. Лише після цього українка зуміла взяти своє перше очко. Вдалося це дуже важко: Марта зуміла відіграти аж п'ять брейкпойнтів.
На жаль, переломним цей гейм не став. Андрєєва під нуль взяла свою подачу, а звершила гейм черговим успіхом на м'ячах українки. 6:1 – усього за 34 хвилини. Жахливий старт для Костюк. Українка зробила дуже багато помилок у вирішальних ударах.
Друга партія відрізнялася від першої лише деталями. Марта знову програла подачу та дозволила Андрєєвій зробити комфортний заділ (3:0). І лише після цього взяла гейм на своїх м'ячах. Коли Костюк зробила брейк та скоротила відставання до мінімуму (3:4), з'явилась надія на диво. Але потім - знову помилки, програна власна подача та остаточна поразка. Фінал був дуже близько. Проте, не цього разу.
Костюк вперше поступилася Андрєєвій у трьох зустрічах та вперша за 18 матчів на грунті цього року. Перед виступом у Парижі українка виграла титули WTA 250 у Руані та WTA 1000 у Мадриді.
Марта - друга представниця України, що дісталася півфіналу Ролан Гаррос в одиночному розряді, включаючи чоловічий турнір. Першим був Андрій Медведєв (1993, 1999).
Також Костюк стала лише третьою українською тенісисткою в одиночному півфіналі турніру Grand Slam після Еліни Світоліної (чотири рази) та Даяни Ястремської (один раз).
За підсумками Ролан Гаррос Марта оновить особистий рекорд у світовому рейтингу. Вона посідатиме 12-е або 13-е місце.
Раніше ще двоє українців отримали шанс зіграти на Вімблдоні-2026.