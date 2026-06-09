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Камбэк и серия пенальти: "Агробизнес" и "Кудривка" драматично определили последнего участника УПЛ

20:41 09.06.2026 Вт
2 мин
После сухой ничьей в первой встрече, команды выдали настоящий триллер
aimg Андрей Костенко
Камбэк и серия пенальти: "Агробизнес" и "Кудривка" драматично определили последнего участника УПЛ Интрига в противостоянии сохранялась до самого финала (фото: УПЛ)
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Во вторник, 9 июня, состоялись решающие ответные матчи плей-офф за право выступать в украинской Премьер-лиге. В последнем из них на поле сошлись представитель Первой лиги - волочиский "Агробизнес" и "Кудривка", которая провела дебютный сезон в элите.

О том, как завершилось противостояние - рассказывает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

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УПЛ. Переходные матчи

"Агробизнес" - "Кудривка" - 2:2, по пенальти - 2:3 (первый матч - 0:0)

Голы: Козак, 69, Толочко, 90+1 (с пенальти) - Мачелюк, 40, Легостаев, 81

До матча

По итогам сезона Первой лиги "Агробизнес" занял четвертое место, что позволило коллективу принять участие в стыковых матчах.

В первом, гостевом поединке против 13-го коллектива УПЛ - "Кудривки" - команда из Волочиска сделала ставку на надежную игру в обороне и сумела сохранить свои ворота нетронутыми. Счет 0:0 позволял рассчитывать на успех в домашней встрече.

Как прошла игра

"Кудривка" мощно начала поединок и уже в первом тайме вышла вперед благодаря голу Мачелюка на 40-й минуте. Перед этим арбитр Александр Шандор после просмотра ВАР отменил пенальти в ворота "Агробизнеса" за симуляцию того же Мачелюка. Волочиский клуб ответил после перерыва: серия кадровых изменений освежила атаку, и на 69-й минуте Козак сравнял счет - 1:1.

За девять минут до конца основного времени только что появившийся на поле Легкостаев вывел "Кудривку" вперед - 1:2. Однако уже в компенсированное время "Агробизнес" получил право на пенальти. Толочко реализовал удар и перевел противостояние в экстратайм - 2:2.

Дополнительные полчаса победителя не выявили и поединок перешел в серию пенальти. Там нервы оказались крепче у футболистов "Кудривки" - 3:2.

Счастливые серии "Кудривки"

Таким образом "Кудривка" сохранила за собой место в Премьер-лиге на сезон-2026/27. Интересно, что год назад команда с Черниговщины именно в серии 11-метровых получила право играть в элите. Тогда она переиграла в переходных матчах полтавскую "Ворсклу".

Теперь также в футбольной лотерее "Кудривка" сохранила за собой элитный статус, и проведет второй сезон подряд среди сильнейших клубов страны.

Ранее стало известно, что участник еврокубковой гонки в УПЛ сменит название, цвета и логотип.

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