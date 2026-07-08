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Камбэк был близко: как украинские волейболистки сыграли с чемпионками мира

14:02 08.07.2026 Ср
2 мин
Українки зуміли нав'язати боротьбу чинним чемпіонкам світу та були близькими до сенсації. Подробиці
aimg Екатерина Урсатий
Камбэк был близко: как украинские волейболистки сыграли с чемпионками мира Женская сборная Украины по волейболу (фото: en.volleyballworld.com)
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Женская сборная Украины по волейболу провела поединок девятого тура Лиги наций-2026. В первом матче третьей игровой недели, который принимает Гонконг, подопечные Якуба Глущака в четырех партиях уступили действующим чемпионкам мира - команде Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Нервный старт и блестящий ответ украинок

Встреча с фаворитками турнира началась для нашей команды непросто. В стартовом сете итальянская сборная мгновенно перехватила инициативу, действовала максимально уверенно и без особого труда забрала партию со счетом 25:15.

Однако легкого разгрома не произошло. Уже в следующем сете волейболистки сборной Украины смогли перестроить игру и навязали титулованным соперницам серьезную борьбу.

"Сине-желтые" выдержали колоссальное напряжение в конце партии и с третьей попытки успешно реализовали сетпойнт - 25:23, сравнив общий счет в поединке.

Опыт чемпионок и упущенный шанс на камбек

В третьей партии итальянки снова продемонстрировали свой статус. Они быстро вернули полный контроль над площадкой и выиграли сет с разгромным отрывом - 25:10.

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Наиболее драматичной оказалась четвёртая партия. Украинские игроки не опустили рук, вплотную приблизились к камбеку и держали интригу до последнего.

К сожалению, в решающие минуты более опытные итальянки нивелировали отставание, вырвали победу в концовке и закрыли матч в свою пользу.

Турнирное положение и следующий вызов

После этого поражения национальная команда осталась на 15-й строчке в турнирной таблице Лиги наций среди 18 сборных.

В активе подопечных Якуба Глущака, вышедших на эту игровую неделю с обновленной заявкой, две победы (над Германией и Таиландом) и семь поражений - от волейболисток США, Японии, Франции, Польши, Нидерландов, Болгарии и Италии.

Времени на восстановление у девочек маловато. Свой следующий поединок в рамках престижного коммерческого турнира сборная Украины сыграет уже 9 июля.

На "сине-желтых" ждет тяжелое противостояние с хозяйками площадки - сборной Китая, которая ведет активную борьбу за выход в раунд плей-офф. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

Также узнайте, как звездный украинский волейболист поступил показательно с россиянами .

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