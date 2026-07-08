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Камбек був близько: як українські волейболістки зіграли з чемпіонками світу

14:02 08.07.2026 Ср
2 хв
Українки зуміли нав'язати боротьбу чинним чемпіонкам світу та були близькими до сенсації. Подробиці
aimg Катерина Урсатій
Камбек був близько: як українські волейболістки зіграли з чемпіонками світу Жіноча збірна України з волейболу (фото: en.volleyballworld.com)
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Жіноча збірна України з волейболу провела поєдинок дев'ятого туру Ліги націй-2026. У першому матчі третього ігрового тижня, який приймає Гонконг, підопічні Якуба Глущака у чотирьох партіях поступилися чинним чемпіонкам світу - команді Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Нервовий старт та блискуча відповідь українок

Зустріч із фаворитками турніру розпочалася для нашої команди непросто. У стартовому сеті італійська збірна миттєво перехопила ініціативу, діяла максимально впевнено й без особливих проблем забрала партію з рахунком 25:15.

Проте легкого розгрому не сталося. Уже в наступному сеті волейболістки збірної України змогли перебудувати гру та нав’язали титулованим суперницям серйозну боротьбу.

"Синьо-жовті" витримали колосальну напругу наприкінці партії та з третьої спроби успішно реалізували сетпойнт - 25:23, зрівнявши загальний рахунок у поєдинку.

Досвід чемпіонок та втрачений шанс на камбек

У третій партії італійки знову продемонстрували свій статус. Вони швидко повернули повний контроль над майданчиком і виграли сет із розгромним відривом - 25:10.

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Найбільш драматичною виявилася четверта партія. Українські гравчині не опустили рук, впритул наблизилися до камбеку і тримали інтригу до останнього.

На жаль, у вирішальні хвилини досвідченіші італійки нівелювали відставання, вирвали перемогу в кінцівці й закрили матч на свою користь.

Турнірне становище та наступний виклик

Після цієї поразки національна команда залишилася на 15-му рядку в турнірній таблиці Ліги націй серед 18 збірних.

Наразі в активі підопічних Якуба Глущака, які вийшли на цей ігровий тиждень із оновленою заявкою, дві перемоги (над Німеччиною та Таїландом) і сім поразок - від волейболісток США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії та Італії.

Часу на відновлення у дівчат обмаль. Свій наступний поєдинок у межах престижного комерційного турніру збірна України зіграє вже завтра, 9 липня.

На "синьо-жовтих" чекає важке протистояння з господарками майданчика - збірною Китаю, яка веде активну боротьбу за вихід до раунду плей-офф. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

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