С чемпионом НБА: сборная Украины объявила состав на решающие матчи отбора ЧМ-2027

Мужская сборная Украины по баскетболу определилась с составом на финальные поединки первого этапа квалификации чемпионата мира-2027. В начале июля подопечных Айнарса Багатскиса ждут сверхважные противостояния против сборных Грузии и Дании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
Главной новостью стало возвращение в ряды "сине-желтых" атакующего защитника "Юты Джаз" Святослава Михайлюка, который впервые за четыре года наденет майку национальной команды. Чемпион НБА сезона-2023/24 в составе "Бостон Селтикс" в последний раз помогал сборной еще на Евробаскете-2022,
Главный тренер Айнарс Багатскис не скрывает своего оптимизма относительно приезда лидера.
"Мы очень рассчитываем на мастерство Свята. По его игровым качествам не может быть никаких вопросов: это игрок, который знает, что делать с мячом, и будет полезным на обоих концах площадки. Это серьезное усиление", - сказал наставник сборной.
В то же время главный тренер подробно рассказал о серьезных кадровых потерях, которые помешают сборной сыграть в оптимальном составе.
"Травма все изменила относительно Алексея Леня - к сожалению, его не будет. Из-за повреждений и проблем со здоровьем нам также не помогут Иссуф Санон, Богдан Близнюк и Виталий Зотов, а Ростислав Новицкий еще не восстановился полностью. Александр Липовый пропустит матчи по семейным обстоятельствам - с ним мы могли бы играть более универсальным и мобильным составом", - отметил Багатскис.
В итоговую заявку "сине-желтых" вошли 14 баскетболистов:
Айнарс Багатскис (фото: ФБУ)
"Сине-желтые" начнут тренировочный сбор 19 июня. В рамках подготовки запланированы два контрольных поединка. 25 июня украинцы сыграют в Риге против действующего чемпиона Африки - Анголы. А 28 июня проверят силы в выездном матче против Литвы в Шяуляе.
После товарищеских встреч украинцы проведут два официальных поединка квалификации ЧМ-2027, которые определят итоговое положение команды в группе:
После четырех туров в нашей группе А лидирует Испания, которая досрочно гарантировала себе первое место. Украина и Грузия имеют идентичный баланс (2 победы и 2 поражения) и также фактически обеспечили себе проход дальше. Дания замыкает квартет без единой победы.
Для официального выхода в следующий раунд украинцам достаточно выполнить хотя бы одно из условий:
Напомним, три лучшие команды из группы выйдут во второй этап квалификации, где будут бороться за путевки на ЧМ-2027.
Ранее мы сообщили, что баскетболист сборной Украины Максим Кличко сменил европейскую топ-лигу на студенческий чемпионат США.