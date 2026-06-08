Із чемпіоном НБА: збірна України оголосила склад на вирішальні матчі відбору ЧС-2027

Чоловіча збірна України з баскетболу визначилася із складом на фінальні поєдинки першого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. На початку липня на підопічних Айнарса Багатскіса чекають надважливі протистояння проти збірних Грузії та Данії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Головною новиною стало повернення до лав "синьо-жовтих" атакувального захисника "Юти Джаз" Святослава Михайлюка, який уперше за чотири роки одягне майку національної команди. Чемпіон НБА сезону-2023/24 у складі "Бостон Селтікс" востаннє допомагав збірній ще на Євробаскеті-2022,
Головний тренер Айнарс Багатскіс не приховує свого оптимізму щодо приїзду лідера.
"Ми дуже розраховуємо на майстерність Свята. Щодо його ігрових якостей не може бути жодних питань: це гравець, який знає, що робити з м'ячем, і буде корисним на обох кінцях майданчика. Це серйозне підсилення", – сказав наставник збірної.
Водночас головний тренер детально розповів про серйозні кадрові втрати, які завадять збірній зіграти в оптимальному складі.
"Травма все змінила щодо Олексія Леня – на жаль, його не буде. Через ушкодження та проблеми зі здоров'ям нам також не допоможуть Іссуф Санон, Богдан Близнюк і Віталій Зотов, а Ростислав Новицький ще не відновився повністю. Окремо шкода через Олександра Липового, який пропустить матчі за сімейними обставинами – з ним ми могли б грати більш універсальним і мобільним складом", - зазначив Багатскіс.
До підсумкової заявки "синьо-жовтих" увійшли 14 баскетболістів:
Айнарс Багатскіс (фото: ФБУ)
"Синьо-жовті" розпочнуть тренувальний збір 19 червня. У межах підготовки заплановано два контрольні поєдинки. 25 червня українці зіграють у Ризі проти чинного чемпіона Африки – Анголи. А 28 червня перевірять сили у виїзному матчі проти Литви в Шяуляї.
Після товариських зустрічей українці проведуть два офіційні поєдинки кваліфікації ЧС-2027, які визначать підсумкове становище команди в групі:
Після чотирьох турів у нашій групі А лідирує Іспанія, яка достроково гарантувала собі перше місце. Україна та Грузія мають ідентичний баланс (2 перемоги та 2 поразки) і також фактично забезпечили собі прохід далі. Данія замикає квартет без жодної перемоги.
Для офіційного виходу до наступного раунду українцям достатньо виконати хоча б одну з умов:
Нагадаємо, три найкращі команди з групи вийдуть до другого етапу кваліфікації, де боротимуться за путівки на ЧС-2027.
Раніше ми повідомили, що баскетболіст збірної України Максим Кличко змінив європейську топ-лігу на студентський чемпіонат США.