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Италия хочет доверить Гвардиоле самую сложную миссию в футболе

14:11 13.07.2026 Пн
2 мин
Масштаб вызова может перевесить финансовые аргументы
aimg Андрей Костенко
Пеп получит новый вызов после ухода из "Манчестер Сити" (фото: Getty Images)

Хосеп Гвардиола получил неожиданный вариант с новым местом работы после ухода из "Манчестер Сити". Экс-коуч "горожан" оказался среди кандидатов на должность главного тренера сборной Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzette dello Sport.

Новый вектор от Мальдини.

Появление испанца на радаре итальянского футбола связано с назначением культового Паоло Мальдини новым техническим директором местной федерации с контрактом до ЧМ-2030.

Первым решением легенды стал полный отказ от банальных и компромиссных решений. Антонио Конте и Роберто Манчини, ранее считавшиеся железобетонными фаворитами, больше не фигурируют среди возможных кандидатов. Они не подходят для глобальной революции в "Скуадр Адзурри", которую запланировал Мальдини.

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Финансовый компромисс и главный козырь

Переговоры с Гвардиолой обещают быть трудными, однако у новой управленческой команды есть солидные аргументы, чтобы попытаться закрыть это эпическое соглашение. Главная повод состоит в том, что сам Пеп никогда не скрывал своего желания поработать со сборной на большом международном турнире.

Конечно, остро стоит денежный вопрос, поскольку во время прощального сезона в Англии испанец получал около 25 миллионов евро, а бюджета итальянской федерации на такой оклад точно не хватит. Однако на помощь могут прийти олигархи Серии А, ведь клубы высшего итальянского дивизиона настолько заинтересованы в приезде Гвардиолы, что согласились внести общий финансовый вклад и частично покрыть космические требования тренера.

Окончательный успех переговоров теперь зависит исключительно от кулуарной дипломатии Мальдини. На случай, если звездный испанец все же ответит отказом, у итальянцев есть запасной план, который также ориентирован исключительно на громкие имена – Карло Анчелотти или Андреа Пирло.

Черная полоса Италии

Сборная Италии – четырехкратный чемпион мира, она триумфовала на Мундиалях в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах. Однако в последние годы переживает самый глубокий кризис в своей истории.

Новым сокрушительным ударом стал невыход на ЧМ-2026. В финале плей-офф квалификации "Скуадра Адзурра" в серии послематчевых пенальти уступила сборной Боснии и Герцеговины.

Это поражение зафиксировало исторический антирекорд: Италия стала первой в истории сборной среди бывших обладателей титула, умудрившейся пропустить три мировых первенства подряд – в 2018, 2022 и 2026 годах.

В последний раз болельщики видели свою команду на ЧМ-2014, где итальянцы вылетели по итогам группового этапа.

Ранее мы писали, что президент ФИФА анонсировал новое расширение чемпионата мира.

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