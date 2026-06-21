RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Исторический гол Ямаля: Испания разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2026

21:18 21.06.2026 Вс
2 мин
Испанцы с лихвой реабилитировались за провал в первом туре
aimg Екатерина Урсатий

Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу 2026 года. В матче 2-го тура группы H подопечные Луиса де ла Фуэнте в Атланте забили в ворота соперника четыре безответных гола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Не заслужил? Стало известно, почему Ямалю не дали 10-й номер в сборной Испании на ЧМ-2026

Бенефис Оярсабаля и исторический гол Ямаля

После сенсационной нулевой ничьей с дебютантом ЧМ Кабо-Верде в стартовом туре испанцы провели радикальную работу над ошибками.

Вернувшись в стартовый состав после травмы, 18-летний вингер Ламин Ямаль разрубил оборону саудовцев уже на 10-й минуте: юный гений замкнул передачу Микеля Оярсабаля. Этот гол позволил Ямалю стать вторым самым молодым автором забитого мяча во всей истории чемпионатов мира.

На этом "Красная Фурия" не остановилась, а главным героем первой половины встречи стал Оярсабаль. Нападающий "Реал Сосьедад" с интервалом в три минуты оформил дубль - сначала на 21-й минуте после углового, а затем на 24-й с паса Дани Ольмо, сделав счет разгромным.

До перерыва испанцы могли забить еще, но удар Ямаля и еще один выстрел Оярсабаля пришлись в перекладину.

Автогол и отмененный пенальти по решению VAR

Во втором тайме картина игры не изменилась, а на 49-й минуте игроки Саудовской Аравии сами "помогли" фаворитам - защитник Хассан Тамбакти срезал мяч в собственные ворота (4:0).

У саудовцев был лишь один стопроцентный шанс открыть счет на 81-й минуте, однако Унай Симон парировал удар низом от Аль-Хамдана.

Уже в добавленное время Ферран Торрес забил пятый гол, но после длительного просмотра VAR арбитры отменили гол из-за офсайда. Эта победа стала для испанцев лишь четвертой на чемпионатах мира за последние 12 лет, но крайне важной в текущем контексте.

Турнирная ситуация

Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей Испания единолично возглавила турнирную таблицу группы H.

Ситуация в группе H после победы испанцев:

  1. Испания - 4 очка (2 матча), разница 4:0
  2. Уругвай - 1 очко (1 матч), разница 1:1
  3. Саудовская Аравия - 1 очко (2 матча), разница 1:5
  4. Кабо-Верде - 1 очко (1 матч), разница 0:0

Судьба путевок в плей-офф решится 27 июня, когда в заключительном туре Испания сразится с Уругваем, а Саудовская Аравия примет Кабо-Верде.

Ранее мы рассказывали о трагедии с болельщиком сборной Шотландии на ЧМ-2026: почему стадион устроил овацию.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Чемпионат мираФутболСборная Испании