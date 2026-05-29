Историческая серия на грунте: Костюк пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос

13:51 29.05.2026 Пт
3 мин
Украинка уничтожила соперницу на кортах Парижа и готовится к встрече с лидером мирового тенниса
aimg Екатерина Урсатий
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Первая ракетка Украины Марта Костюк во второй раз в своей карьере пробилась в 1/8 финала престижного турнира серии Grand Slam - Ролан Гаррос-2026.

Тяжелая победа и продолжение исторического рекорда

В поединке третьего раунда 23-летняя киевлянка, посеянная на турнире под 15-м номером, уверенно переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

Встреча на парижском грунте длилась чуть более полутора часов и завершилась победой украинки в двух сетах.

Первая партия выдалась крайне нервной: теннисистки дважды поочередно обменивались брейками.

Все решилось в десятом гейме на подаче швейцарки, где Марта с четвертой попытки все же дожала оппонентку - 6:4.

Второй сет украинка начала с мощного рывка 3:0. Голубич пыталась навязать плотную борьбу, но Костюк удержала преимущество и закрыла матч в свою пользу.

Этот триумф позволил Марте продолжить свою уникальную беспроигрышную серию на грунте до 15 матчей подряд, что является обновлением ее абсолютного личного рекорда.

Кроме этого, украинка в третий раз переиграла Голубич в очных противостояниях, оставаясь непобедимой для швейцарки.

Что означает этот успех для Костюк

Выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции стал для Марты знаковым достижением по нескольким причинам:

  • Повторение рекорда в Париже: Марта во второй раз вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос. Впервые ей это удалось ровно пять лет назад, когда она уступила польке Изе Швьонтек.
  • Четвертый четвертый раунд на мэйджорах: В целом для Костюк это четвертый выход в эту стадию на турнирах Большого шлема (после четвертьфинала Australian Open-2024 и четвертого круга на US Open).
  • Следующая соперница-титан: Оппонентка Марты определится в польском дерби между Магдой Линетт и четырехкратной триумфаторкой Ролан Гаррос Игой Швьонтек.

Украинки на кортах Парижа

Ролан Гаррос-2026 проходит в столице Франции на классических грунтовых кортах, а общий призовой фонд соревнований в этом году составляет рекордные 25 940 000 евро.

Путь Костюк к нынешнему успеху был ярким: в первом круге Костюк уверенно обыграла экс-россиянку Оксану Селехметьеву, а во втором раунде без особых проблем разобралась с неуступчивой американкой Кэти Волынец.

Сегодня, 29 мая, на парижских кортах также решается судьба других украинских спортсменок. Свои поединки третьего круга проводят Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Также напомним, накануне старта турнира Марта Костюк обновила свой статус в рейтинге WTA, закрепившись в статусе первой ракетки Украины после серии удачных выступлений на европейских турнирах.

