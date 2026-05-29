Историческая серия на грунте: Костюк пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос

Тяжелая победа и продолжение исторического рекорда

В поединке третьего раунда 23-летняя киевлянка, посеянная на турнире под 15-м номером, уверенно переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

Встреча на парижском грунте длилась чуть более полутора часов и завершилась победой украинки в двух сетах.

Первая партия выдалась крайне нервной: теннисистки дважды поочередно обменивались брейками.

Все решилось в десятом гейме на подаче швейцарки, где Марта с четвертой попытки все же дожала оппонентку - 6:4.

Второй сет украинка начала с мощного рывка 3:0. Голубич пыталась навязать плотную борьбу, но Костюк удержала преимущество и закрыла матч в свою пользу.

Этот триумф позволил Марте продолжить свою уникальную беспроигрышную серию на грунте до 15 матчей подряд, что является обновлением ее абсолютного личного рекорда.

Кроме этого, украинка в третий раз переиграла Голубич в очных противостояниях, оставаясь непобедимой для швейцарки.

Что означает этот успех для Костюк

Выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции стал для Марты знаковым достижением по нескольким причинам: