Хижняк на топ-шоу Джошуа проведет бой против непобедимого француза: что известно

Масштабное спортивное событие, частью которого станет украинский боксер, пройдет в Саудовской Аравии 25 июля. Александр Хижняк выйдет на ринг против Ленни Патрача. В активе француза – восемь побед и одна ничья.

Этот поединок будет частью андеркарда поединка между эксчемпионом мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

Следующий шаг после олимпийского золота

30-летний Александр Хижняк продолжает строить профессиональную карьеру, имея за плечами выдающиеся достижения в любительском боксе.

Хижняк является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио и действующим олимпийским чемпионом Игр-2024 в Париже, где он завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг.

Свой первый профессиональный поединок "Полтавский танк" провел в марте 2026 года в рамках шоу Rising Stars от Usyk 17 Promotions, где одержал досрочную победу нокаутом в первом раунде над колумбийцем Вильмером Бароном.

Наследие украинца в любителях

Хижняк является лишь четвертым олимпийским чемпионом по боксу из Украины - раньше это удавалось Владимиру Кличко, Василию Ломаченко и Александру Усику.

На Олимпиаде-2020 в Токио Александр остановился в шаге от триумфа, а уже на Олимпиаде-2024 в Париже поднялся на высшую ступень пьедестала в весовой категории до 80 кг. Тогда в финале он победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая решением судейской коллегии.