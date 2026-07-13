Хижняк на топ-шоу Джошуа проведе бій проти непереможного француза: що відомо

Масштабна спортивна подія, частиною якої стане український боксер, відбудеться у Саудівській Аравії 25 липня. Олександр Хижняк вийде на ринг проти Ленні Патрача. В активі француза - вісім перемог та одна нічия.

Цей поєдинок буде частиною андеркарду поєдинку між ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанцем Крістіаном Пренгою.

Наступний крок після олімпійського золота

30-річний Олександр Хижняк продовжує будувати професійну кар'єру, маючи за плечима видатні досягнення в аматорському боксі.

Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо та чинним олімпійським чемпіоном Ігор-2024 у Парижі, де він виборов золоту медаль у ваговій категорії до 80 кг.

Свій перший професійний поєдинок "Полтавський танк" провів у березні 2026 року в межах шоу Rising Stars від Usyk 17 Promotions, де здобув дострокову перемогу нокаутом у першому раунді над колумбійцем Вільмером Бароном.

Спадок українця в аматорах

Хижняк наразі є лише четвертим олімпійським чемпіоном з боксу з України - раніше це вдавалося Володимиру Кличку, Василю Ломаченку та Олександру Усику.

На Олімпіаді-2020 у Токіо Олександр зупинився за крок від тріумфу, а вже на Олімпіаді-2024 у Парижі піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу у ваговій категорії до 80 кг. Тоді у фіналі він переміг представника Казахстану Нурбека Оралбая рішенням суддівської колегії.