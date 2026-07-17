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Гуцуляк шокировал выбором нового клуба после ухода из "Полесья"

14:17 17.07.2026 Пт
2 мин
Лидер сборной Украины согласовал условия контракта с турецким середняком
aimg Андрей Костенко
Алексей Гуцуляк (фото: ФК "Полесье")

Один из ведущих футболистов сборной Украины Алексей Гуцуляк, получивший статус свободного агента по завершении контракта с житомирским "Полесьем", определился с новой командой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BurBuzz.

Неожиданный турецкий вариант

Украинский вингер согласовал условия личного соглашения с турецким "Коджаэлиспором", завершившим прошлый сезон местной Суперлиги на 10-й строчке в таблице.

По данным инсайдера Игоря Бурбаса, на решение Гуцуляка оказал существенное влияние финансовый фактор. Турецкая сторона оказалась готова удовлетворить запросы украинца, предложив зарплату в районе 1 миллиона евро в год.

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Поскольку Алексей находится в статусе свободного агента, турецкому клубу не придется платить за него компенсацию. Кроме того, представителям футболиста удалось выгодно презентовать его статистику: 21 гол и 11 ассистов за 65 матчей в составе "Полесья", а также 6 голов за сборную Украины.

Бруниньо перешел дорогу

Интересно, что ранее на футболиста серьезно претендовал израильский гранд "Маккаби" Хайфа, где Гуцуляку предлагали около 700-800 тысяч евро.

Однако израильтяне потратили свой бюджет на другого исполнителя из УПЛ – бразильца Бруниньо, выступавшего за львовские "Карпаты". Поэтому вариант с Гуцуляком окончательно отпал, несмотря на то, что игроки выступают на разных позициях.

Отметим, что стоимость Гуцуляка по данным портала Transfermarkt составляет 3,5 млн. евро.

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