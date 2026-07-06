RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Голланд переписал историю: Норвегия выбила Бразилию и впервые вышла в 1/4 финала ЧМ

07:52 06.07.2026 Пн
3 мин
Бразилия вылетела из-за собственного исторического проклятия - фаворита остановили кураж вратаря и невероятный дубль Голанда
aimg Екатерина Урсатий
Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)

На чемпионате мира прогремела главная сенсация старта плей-офф. В матче 1/8 финала сборная Норвегии выбила одного из главных фаворитов турнира – Бразилию. Поединок держал в напряжении до последних секунд и завершился победой скандинавов со счетом 2:1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Бенефис Нюланда и бразильские упущенные шансы

Встреча началась на бешеных скоростях. Уже на 3-й минуте норвежец Патрик Берг забил в ворота южноамериканцев, но арбитры отменили взятие ворот из-за офсайда.

Через несколько минут инициативу перехватили подопечные Карло Анчелотти. После быстрой контратаки Давид Вольфе скосил в подкате Габриэла Мартинелли в собственной штрафной. Рефери посмотрел на VAR и назначил пенальти.

Однако переиграть Эрьяна Нюланда с отметки Бруно Гимараэсу не удалось - норвежский кипер парировал удар, оформив сопернику первый нереализованный одиннадцатиметровый в карьере.

К концу первого тайма бразильцы имели тотальное преимущество. Нюланд буквально поймал кураж, поочередно вытащив "мертвые" мячи после ударов Данила, Винисиуса Жуниора и того же Гимараэса после перерыва. Скандинавы держались исключительно на железной дисциплине и гениальности своего вратаря.

Читайте также:Феномен, который не остановить: 6 безумных рекордов Месси после триллера на ЧМ-2026

Шоу Голанда и юбилейный гол Неймара

На 68-й минуте Анчелотти бросил в бой Неймара, для которого это был 130-й матч за сборную. Но джокером этой встречи стал другой суперфорвард.

На 79-й минуте Андреас Шельдеруп исполнил выверенную передачу, а Эрлинг Голанд в своем фирменном стиле головой вколотил мяч в угол ворот.

Бразилия бросилась отыгрываться, но на 90-й минуте норвежский дуэт повторил трюк: Шельдеруп снова ассистировал, а Голанд оформил дубль, сняв все вопросы о победителе.

Арбитр компенсировал до второго тайма более 10 минут, и на 90+10 минуте "Селесао" получили право на еще один пенальти. На этот раз к отметке подошел Неймар и четко развел мяч и кипера по углам, забив свой юбилейный 80-й гол за национальную команду. Однако времени на камбэк у пятикратных чемпионов мира уже не осталось.

Исторические рекорды и проклятие Бразилии

Этот матч переписал историю обеих сборных:

  • Норвегия впервые в истории вышла в 1/4 финала ЧМ. До сих пор лучшим результатом Викингов была стадия 1/8 финала в далеких 1938 и 1998 годах.
  • Бразилия продолжила свое историческое проклятие. "Селесао" еще никогда в истории не побеждали Норвегию (теперь у скандинавов 3 победы и 2 ничьи).
  • Ужасная серия против Европы. Начиная с 2006 года, бразильцы уже в седьмой раз подряд вылетают в плей-офф мундиалей именно от европейских сборных. Это лишь второй вылет Бразилии в 1/8 финала в истории (первый был от Аргентины в 1990-м).
  • Космический Голландия. Нападающий стал 8-м европейцем в истории, забившим в каждом из первых 4 матчей на ЧМ. Также он продолжил свою голевую серию за сборную до 14 официальных игр (26 голов на этом отрезке).

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БразилияНорвегияЧемпионат мираФутбол