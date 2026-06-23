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Позор спустя годы: у России официально отобрали серебряную медаль Олимпийских игр

16:33 23.06.2026 Вт
2 мин
Допинговый скандал завершен: какую награду Олимпиады отобрали у россиянки?
aimg Екатерина Урсатий
Россия потеряла олимпийскую медаль (фото: Getty Images)

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял официальное решение о перераспределении медалей и дипломов летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Причиной стала окончательная дисквалификация российской легкоатлетки, нарушившей антидопинговые правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление пресс-службы МОК.

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Догнал допинговый шлейф: как Россия потеряла серебро

На Играх-2012 в Лондоне представительница РФ Екатерина Поистогова (после смены фамилии – Гулиева) завоевала серебряную награду в беге на 800 метров среди женщин.

Однако по результатам проверок Спортивный арбитражный суд (CAS) еще в марте 2024 признал ее виновной в употреблении запрещенных препаратов и аннулировал результаты.

Спортсменка пыталась обжаловать этот вердикт, но в мае 2025 апелляционная инстанция CAS полностью отклонила ее жалобу.

Все юридические процедуры и средства правовой защиты исчерпаны, что позволило МОК официально изменить итоговый протокол соревнований 14-летней давности.

Стоит добавить, что Гулиева с 2021 года сменила спортивное гражданство и представляет Турцию, однако дисквалификация касается именно ее выступлений под российским флагом.

Новый зачет и триумф Кении и США

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) внесла коррективы в официальные результаты забега на 800 метров.

Поскольку все антидопинговые проверки относительно других лидеров завершены, новые награды получат:

  • Памела Джелимо (Кения) – официально поднялась на вторую строчку и получит серебряную медаль и диплом;
  • Алисия Монтано (США) – переместилась на третье место и станет обладательницей олимпийской бронзы;
  • Франсин Нийонсаба (Бурунди) – получает диплом за четвертое место;
  • Джанет Епкосгей Бизинеи (Кения) замыкает топ-5 и забирает диплом за пятое место.

Этот инцидент стал очередным подтверждением тотальной и системной допинговой программы в России в начале 2010-х годов. Напомним, что в этом же забеге на 800 метров в Лондоне-2012 ранее уже были дисквалифицированы за допинг еще две российские бегунки – Елена Аржакова и Мария Савинова.

Таким образом, из-за массовых махинации с пробами представительниц России, окончательный официальный рейтинг этой дисциплины теперь состоит всего из пяти честно соревновавшихся спортсменок.

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