Позор спустя годы: у России официально отобрали серебряную медаль Олимпийских игр

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) принял официальное решение о перераспределении медалей и дипломов летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Причиной стала окончательная дисквалификация российской легкоатлетки, нарушившей антидопинговые правила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление пресс-службы МОК.
На Играх-2012 в Лондоне представительница РФ Екатерина Поистогова (после смены фамилии – Гулиева) завоевала серебряную награду в беге на 800 метров среди женщин.
Однако по результатам проверок Спортивный арбитражный суд (CAS) еще в марте 2024 признал ее виновной в употреблении запрещенных препаратов и аннулировал результаты.
Спортсменка пыталась обжаловать этот вердикт, но в мае 2025 апелляционная инстанция CAS полностью отклонила ее жалобу.
Все юридические процедуры и средства правовой защиты исчерпаны, что позволило МОК официально изменить итоговый протокол соревнований 14-летней давности.
Стоит добавить, что Гулиева с 2021 года сменила спортивное гражданство и представляет Турцию, однако дисквалификация касается именно ее выступлений под российским флагом.
Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) внесла коррективы в официальные результаты забега на 800 метров.
Поскольку все антидопинговые проверки относительно других лидеров завершены, новые награды получат:
Этот инцидент стал очередным подтверждением тотальной и системной допинговой программы в России в начале 2010-х годов. Напомним, что в этом же забеге на 800 метров в Лондоне-2012 ранее уже были дисквалифицированы за допинг еще две российские бегунки – Елена Аржакова и Мария Савинова.
Таким образом, из-за массовых махинации с пробами представительниц России, окончательный официальный рейтинг этой дисциплины теперь состоит всего из пяти честно соревновавшихся спортсменок.
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