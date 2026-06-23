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Ганьба через роки: у Росії офіційно відібрали срібну медаль Олімпійських ігор

16:33 23.06.2026 Вт
2 хв
Допінговий скандал завершено: яку нагороду Олімпіади відібрали у росіянки?
aimg Катерина Урсатій
Росія втратила олімпійську медаль (фото: Getty Images)

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) ухвалила офіційне рішення про перерозподіл медалей та дипломів літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні. Причиною стала остаточна дискваліфікація російської легкоатлетки, яка порушила антидопінгові правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву пресслужби МОК.

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Наздогнав допінговий шлейф: як Росія втратила срібло

На Іграх-2012 у Лондоні представниця РФ Катерина Поїстогова (після зміни прізвища - Гулієва) завоювала срібну нагороду в бігу на 800 метрів серед жінок.

Проте за результатами перевірок Спортивний арбітражний суд (CAS) ще в березні 2024 року визнав її винною у вживанні заборонених препаратів та анулював результати.

Спортсменка намагалася оскаржити цей вердикт, але у травні 2025 року апеляційна інстанція CAS повністю відхилила її скаргу.

Наразі всі юридичні процедури та засоби правового захисту вичерпано, що дозволило МОК офіційно змінити підсумковий протокол змагань 14-річної давнини.

Варто додати, що Гулієва з 2021 року змінила спортивне громадянство і наразі представляє Туреччину, проте дискваліфікація стосується саме її виступів під російським прапором.

Новий залік та тріумф Кенії і США

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) внесла корективи в офіційні результати забігу на 800 метрів.

Оскільки наразі всі антидопінгові перевірки щодо інших лідерок завершені, нові нагороди отримають:

  • Памела Джелімо (Кенія) - офіційно піднялася на другу сходинку та отримає срібну медаль і диплом;
  • Алісія Монтано (США) - перемістилася на третє місце і стане володаркою олімпійської бронзи;
  • Франсін Нійонсаба (Бурунді) - отримує диплом за четверте місце;
  • Джанет Єпкосгей Бізінеі (Кенія) - замикає топ-5 та забирає диплом за п'яте місце.

Цей інцидент став черговим підтвердженням тотальної та системної допінгової програми в РФ на початку 2010-х років. Нагадаємо, що в цьому ж забігу на 800 метрів у Лондоні-2012 раніше вже були дискваліфіковані за допінг ще дві російські бігунки - Олена Аржакова та Марія Савінова.

Таким чином, через масові махінації з пробами представниць Росії, остаточний офіційний рейтинг цієї дисципліни тепер складається всього з п'яти спортсменок, які змагалися чесно.

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