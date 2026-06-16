Франция - Сенегал и Аргентина - Алжир: где смотреть топ-матчи дня на ЧМ-2026 по футболу

Чемпионат мира-2026 набирает обороты. Уже сегодня ночью и ранним утром в борьбу вступают главные тяжеловесы мирового футбола. Франция начинает свой путь матчем-дежавю против крепкого Сенегала, а действующие чемпионы мира аргентинцы проэкзаменуют неуступчивый Алжир.

Франция – Сенегал

Группа I, 1-й тур. 16 июня, 22:00. Ист-Резерфорд (США), "Мет-Лайф Стадиум"

Звездная сборная Франции под руководством Дидье Дешама, для которого этот Мундиаль станет последним на посту, начинает турнир в статусе одного из главных претендентов на "золото".

"Ле Бле" привезли звездный состав: в заявке присутствуют капитан Килиан Мбаппе, забивавший в шести последних официальных играх, действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле и молодая звезда Майкл Олисе. Французы без проблем прошли отбор (где играли и против Украины) и настроены исключительно на победу.

Однако соперник у них максимально опасен. Сенегал в начале года выиграл Кубок африканских наций (несмотря на кабинетные скандалы с техническим поражением) и не проигрывал в официальных матчах в основное время почти четыре года.

Кроме того, жива историческая память: на ЧМ-2002 Сенегал сенсационно обыграл действующих на тот момент чемпионов-французов (1:0). Садио Мане, Калиду Кулибали и Эдуар Менди готовы вести за собой молодежь, чтобы повторить легендарный подвиг своих предшественников.

Аргентина – Алжир

Группа J, 1-й тур. 17 июня, 4:00. Канзас-Сити (США), "Эрроухед Стадиум"

Действующие чемпионы мира аргентинцы во главе с Лионелем Месси начинают защиту своего титула, завоеванного в Катаре. Для 38-летнего Лео это точно последний чемпионат мира в карьере, поэтому мотивация "альбиселесте" зашкаливает. Команда Лионеля Скалони сохранила свой чемпионский костяк (Ромеро, де Пауль, Маккаллистер, Альварес) и подходит к старту в солидной форме, разгромив в последних спаррингах Замбию (5:0) и Исландию (3:0). Из-за травм не сыграют только Тальяфико и Балерди.

Алжир под руководством опытного Владимира Петковича точно не будет "мальчиками для битья". Африканская команда уверенно прошла отбор, а непосредственно перед ЧМ создала громкую сенсацию, переиграв в контрольном матче сборную Нидерландов (1:0). Состав у алжирцев очень солидный: здесь и звездный 35-летний Риад Марез, и защитник "Манчестер Сити" Райан Аит-Нури, и даже старший сын легендарного Зинедина Зидана – Лука Зидан в воротах.

Аргентине следует помнить уроки ЧМ-2022, когда они стартовали с поражения от Саудовской Аравии, ведь Алжир способен наказать за малейшую недооценку.

Кто еще играет сегодня

Помимо противостояний с участием главных фаворитов Мундиаля, в группах I и J состоятся еще два поединка. В частности, стартует Норвегия с неудержимым Эрлингом Холандом.

Из-за разницы во временных поясах часть матчей по киевскому времени состоится уже ночью и утром 17 июня.

Группа I:

16 июня, 22:00. Франция – Сенегал

17 июня, 1:00. Ирак – Норвегия

Группа J:

17 июня, 4:00. Аргентина – Алжир

17 июня, 7:00. Австрия – Иордания

Где смотреть матчи

Прямая трансляция матчей в Украине будет доступна на медиасервисе Megogo по подписке MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.